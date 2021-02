El Consejo Federal de Educación (CFE) estableció cómo será el regreso a las clases presenciales en todo el país. El mismo fue diseñado en una jornada que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, junto con las ministras y los ministros de las 24 jurisdicciones, representantes gremiales, y legisladores.

Entre las principales medidas aprobadas, se resolvió:

-Priorizar el retorno a las clases presenciales en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria de acuerdo a la situación epidemiológica de cada localidad, con los protocolos aprobados por el CFE.

-Ratificar el inicio de clases en las fechas fijadas en el calendario escolar de cada jurisdicción, bajo las formas de escolarización que podrán ser: presencial, no presencial o combinada.

-Realizar evaluaciones permanentes sobre el riesgo sanitario.

-Acuerdo entre las jurisdicciones y el Ministerio de Transporte y las empresas prestadoras del servicio para establecer mecanismos que den prioridad al transporte de estudiantes y acompañantes.

Orden de vacunación

Además, se estableció el orden de vacunación para las y los docentes, conformado en cinco grupos:

- Grupo 1: Personal de dirección y gestión; personal de supervisión e inspección; docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Inicial (incluye ciclo maternal), Nivel Primario, primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) y de Educación Especial.

- Grupo 2: Personal de apoyo a la enseñanza; todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios (maestranza, administración, servicios técnicos, servicios generales, y equivalentes).

- Grupo 3: Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Primario, segundo ciclo (4° a 6°/7°).

- Grupo 4: Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Secundario, de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional.

- Grupo 5: Docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades.

Por otra parte, se aprobó la creación del Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas, que funcionará con la participación de representantes del CFE, las organizaciones sindicales docentes con representación nacional, el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y otros organismos y sectores que se consideren pertinentes para el cumplimiento de estas funciones.

Durante la asamblea, las ministras y ministros también establecieron las pautas vinculadas a la asistencia alternada por turnos, días o semanas; la planificación de contenidos y reorganización de la currícula, la priorización en actividades presenciales de materias que no pueden ser desarrollados plenamente sin presencialidad, la generación de espacios de socialización y el respeto de horarios para las y los docentes.

En el cierre de la jornada, Fernández afirmó: “Nada es más importante para nosotros que la salud y la educación de los argentinos, porque sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. La riqueza de las sociedades hoy en día no se mide por las riquezas naturales que un país tenga sino por la inteligencia que se logra desarrollar. La educación de nuestros chicos es el futuro de ellos, es el futuro de nuestra patria”.