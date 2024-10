Una vez más, el Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello está envuelto en una polémica. En esta ocasión, por haber convocado a una organización chilena ultracatólica a impartir un curso a formadores de docentes que deben impartir la Educación Sexual Integral (ESI), pero con una mirada muy alejada con los lineamientos de la ley argentina basada en los tratados de derechos humanos a nivel internacional. Se trata de Teen Star, que promueve como único método anticonceptivo la abstinencia.

La noticia se supo a partir de la consulta que la diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT), Vanina Biasi, le hizo al secretario de Educación (ex Ministerio de Educación), Carlos Torrendell, durante su presentación sobre el presupuesto para el próximo año. Biasi señaló que el Gobierno nacional decidió eliminar las partidas para la ESI en el Presupuesto 2025 y "no contentos con eso, contrataron a una ONG del Opus Dei que imparta el contenido". Según denunció en redes sociales, a la organización "se les otorga un convenio para que formen a los docentes en Educación Sexual", algo que calificó como "gravísimo".

Por su parte, Torrendell reconoció el vínculo con la organización, pero rechazó que haya habido un convenio de por medio: “De ninguna manera hemos contratado a Teen STAR, sí se va invitando a distintos expositores a tratar temas como por ejemplo quien se invitó últimamente”, admitió el segundo de la escandalosa ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a su vez una estrecha relación con los sectores más conservadores de la Iglesia.

Torrendell también buscó despegarse de la polémica al afirmar: “No estamos tercerizando la educación sexual integral”.

La presencia de la organización fue revelada por Página 12 esta semana. El curso llevó el nombre de "Encuentro Afectividad y Sexualidad- ESI" y estuvo a cargo del director ejecutivo de Teen Star, un ingeniero en administración de empresas llamado Miguel del Río Vigil. Según reportó el medio, en ese espacio, "se propuso enseñarles a las alumnas a autodiagnosticarse un desarreglo hormonal frotándose un brazo con una cuchara o tenedor de metal: si aparece una erupción, el diagnóstico sería positivo". Alli, también señalaron que la organización tiene fuertes vínculos con sectores republicanos anti aborto de Estados Unidos.

Quienes también cruzaron duramente al gobierno de Javier Milei fue el gremio de docentes Ademys. "Contrataron a Teen STAR, una ONG chilena vinculada al Opus Dei y a los grupos republicanos antiderechos de EE.UU. Entre los objetivos más explícitamente defendidos de esta organización se encuentran la promoción de la abstinencia sexual como forma de prevención de embarazos en la adolescencia, la lucha en contra de la IVE y la aplicación de la llamada Educación Emocional", apuntaron. Y en esa línea, aseguraron que se trata de "una declaración de guerra a la ESI" como se la conoce en Argentina; ya que se da con "una mirada biologicista y moralista de la sexualidad, destinada a promover la familia heterosexual como única forma válida de vida" y a su vez, "una suerte de 'programa de gestión de emociones' orientado a entrenar nuestras reacciones ante lo que sentimos de forma tal que se garantice la productividad".

"Desde la Comisión de Mujeres y Géneros de Ademys repudiamos este ataque y señalamos que no es casual que, en un cuadro de profundo ajuste al pueblo trabajador, los Gobiernos de Nación y de la Ciudad acuerden en promover paradigmas que se asientan en el individualismo, la meritocracia y la adaptación acrítica a la realidad. Desde esa perspectiva llamamos a estar atentxs para copar las calles y organizarnos en las escuelas para defender la ESI y todos los derechos conquistados.¡No pasarán! Educación Sexual Científica, laica y respetuosa de las diversidades; separación de las iglesias del Estado; educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", concluyen pidiendo por un paro general de las centrales sindicales ante los ataques al pueblo.

De qué se trató la capacitación

La capacitación estuvo dirigida a integrantes del Programa Nacional de ESI, creado por la Ley 26.150, a equipos técnicos que trabajan en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos AIres y directivos y docentes de colegios de gestión privada, la mayoría confesionales. Además, la actividad fue presentada como una "alfabetización emocional", como parte de un "plan de fortalecimiento de la ESI", que está en la antípodas de lo que la normativa argentina promueve.

Una de las referencias bibliográficas de la charla que se dio en la sede de Educación fue un artículo publicado en 2005 en el sitio Journal of Adolescent Health donde se lee que “la intervención de educación sexual Teen STAR centrada en la abstinencia fue eficaz en la prevención del embarazo no deseado en adolescentes”.

"Este no es un Gobierno que se dedique a imponer al resto su visión. No hay una sola manera efectiva de encarar el contenido de la ESI. Los chicos tienen el derecho a tener una ESI adecuada, pero también una ESI plural. No hay que abrirse a una bajada de línea, sino a una visión amplia”, marcó el secretario de Educación, Torrendell. Sin embargo, es ya conocida la posición del Gobierno y de sus funcionarios respecto a los derechos humanos de las mujeres, de lesbianas, travestis y trans, como del resto de la comunidad LGBTI+.

“Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología”, sostuvo en la Comisión de las Mujeres y Diversidades de la misma Cámara Baja al explicar el desguace de las instituciones que durante 40 años implementaron y construyeron políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y LGBTI+. En consonancia con ese pensamiento se manifestaron tanto el presidente, Javier Milei; que considera la Agenda 2023 como de "corte socialista" y no de ampliación de derechos.

El Gobierno ya tiene vínculos con organizaciones ultraconservadoras. En junio, la ministra Pettovello le entregó al director de la Fundación CONIN, Abel Albino, un médico que niega el uso del preservativo, la distribución de comida que estaba a punto de vencer en los depósitos oficiales.

También es conocido el vínculo con los sectores conservadores de Chile. En noviembre del año pasado, este medio dio a conocer que entre las personas que formaron parte del equipo de transición en Educación fue María Eleonora Urrutia, la esposa del último ministro de Economía del dictador Augusto Pinochet, Hernán Büchi. Urrutia es una antifeminista, ultraliberal -con cargos durante el menemismo- y férrea defensora del Estado subsidiario implementado en Chile por los Chicago Boys.