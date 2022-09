Estudiantes y docentes del Mariano Acosta denuncian violencia, persecución y corte de luz en la toma

La escuela Mariano Acosta está tomada desde el viernes pasado, en reclamo por la mejores viandas y en contra de las prácticas laborales obligatorias.

Estudiantes de la escuela Mariano Acosta denunciaron este lunes que sufrieron violencia y un corte de luz intencional por parte del ministerio de Educación de la Ciudad que conduce Soledad Acuña. El colegio comenzó una toma el viernes pasado en reclamo por mejores viandas y en contra de las prácticas laborales obligatorias. A la par, este mismo lunes el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, denunció penalmente a los padres de los alumnos involucrados en la protesta.

"Los reclamos parten de la necesidad de las viandas con cantidad para todos, porque no nos llega ni para la mitad del estudiantado. Además nos estamos enfrentando a una gran persecución política, se están manejando con mucha violencia, subestimando a los pibes en la política; lo hace Acuña al decir que los docentes adoctrinaban a los pibes", dijo en diálogo con C5N, Carla Andrade, presidenta del centro de estudiante.

A su vez en el mismo móvil, la vicepresidenta del centro, Paloma Pita, agregó: "Acuña no está al tanto de las condiciones en las que estamos. En vez de pasarse por el Acosta a escuchar nuestros reclamos decidió pasarse por la tele diciendo que es una medida violenta. Una toma es demostrar cómo los pibes tiene las convicciones en alta y que aunque nos corten la luz no nos van a apagar a los pibes, aunque nos pongan en peligro -nos dejaron en un peligro terrible a más de 150 menores de edad- esto no va a levantar nada".

El reclamo y las denuncias también fueron acompañadas por los docentes del Colegio Mariano Acosta que dijeron: "La primera medida por parte del Ministerio de Educación fue la falta de diálogo y el aviso de sanción a toda la comunidad, acompañado por la estigmatización y la desacreditación por redes oficiales". En cuanto al corte de luz, en el comunicado explicaron que el viernes a la noche entró una persona sin ser llamada "con la excusa de arreglar un baño no identificado" y luego se registró el corte de luz en toda la institución apareció "violentado" el tablero eléctrico.

La toma, según aseguraron los propios estudiantes, se levantará este martes a las 7 de la mañana para garantizar las clases de los distintos niveles afectados.

La Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, el colegio Mariano Acosta y la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1 de la ciudad de Buenos Aires permanecían este lunes tomadas por sus alumnos e igual conducta asumieron los estudiantes de los colegios Mariano Moreno y Juan Ramón Fernández, según informaron hoy desde los centros de estudiantes de esas instituciones.

Los alumnos y alumnas que participan de las tomas afirman que "con hambre no se puede estudiar", exigen que se apruebe el proyecto de "Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas" y piden que con inmediatez se comiencen a "otorgar viandas dignas para todo nuestro alumnado".

También sostienen la consigna "No a las Acap (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores)", que consisten en prácticas laborales obligatorias establecidas por el Ministerio porteño de Educación para los alumnos del último nivel secundario de la ciudad de Buenos Aires, como así también mejoras edilicias y mayor seguridad.