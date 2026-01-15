Por qué se cortó la luz en el AMBA: los últimos datos oficiales antes del apagón

El jueves por la tarde, al menos 400 mil usuarios de Edenor sufrieron cortes en sus servicios en distintas partes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Fuentes de Edenor confirmaron a El Destape que el origen de los cortes fue una falla en la subestación Morón de la empresa.

Por su parte, la cuenta de X "Monitoreo Eléctrico Argentino", que nuclea información oficial de entes como Cammesa, ENRE y Salto Grande, mostró una captura del momento exacto de la caída. Ocurrió minutos antes de las 15, cuando el consumo total era de 25.713 megawatts.

El comunicado de Edenor

Mientras se restituía el servicio de la mayoría de los clientes de Edenor, la empresa energética informó a través de un comunicado lo que sucedió. "Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes. A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado", indicó.

Asimismo, la compañía señaló que "la contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión" e "inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro".

"Dentro de la primera hora, más del 90 % de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido.", concluyó Edenor.

Cómo funciona el transporte en CABA y el Conurbano con el corte de luz

Con el corte del servicio, el transporte público también se vio afectado, lo que imposibilitó el traslado de miles de personas en el AMBA.

Cómo funciona el Subte: qué líneas están interrumpidas

Uno de los servicios más afectados fue el subte porteño. Si bien algunas líneas dejaron de funcionar, el servicio se reanudó y opera de manera completa con algunas demoras.

Línea D : tras una hora de corte, el servicio se normalizó y circula de manera completa entre cabeceras.

: tras una hora de corte, el servicio se normalizó y circula de manera completa entre cabeceras. Línea H: reanudó su servicio con normalidad y

El resto de las líneas continúa operando con normalidad, aunque se pueden experimentar demoras y mayor cantidad de pasajeros por los desvíos en la vuelta a casa.

Trenes con demoras en CABA y el Conurbano

El corte de luz de Edenor también afectó a los trenes. Actualmente, el ferrocarril funciona de la siguiente manera: