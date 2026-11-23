En Argentina, los celulares llegan a la vida de los más chicos antes de lo que muchos imaginan. Un estudio de la Universidad Austral reveló que, en promedio, los niños y niñas reciben el primer teléfono propio a los 9,6 años, sin importar el género ni el nivel socioeconómico de las familias.

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Cuántos chicos usan celular, según la edad

Denominado Conectados y en riesgo, el informe fue elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la universidad y expone datos sobre el acceso temprano a la tecnología, uso problemático de pantallas, contenidos dañinos, apuestas online, grooming y ciberacoso.

Entre los datos más llamativos, el informe reveló:

A los 4 años: el 37% ya utiliza un celular , propio o de otra persona.

, propio o de otra persona. A los 12 años: la proporción llega al 87%.

la proporción llega al 87%. Mayor salto: se da entre los 11 y los 12 años, cuando el uso sube 11 puntos porcentuales (del 76% al 87%).

se da entre los 11 y los 12 años, cuando el uso sube 11 puntos porcentuales (del 76% al 87%). Edad promedio del primer celular: llega a 9,6 años.

Los datos sobre la edad del primer dispositivo antes de los 10 años corresponden a Kids Online Argentina 2025, una investigación de UNICEF y UNESCO realizada con 5.910 estudiantes de entre 9 y 17 años de 20 jurisdicciones. De acuerdo con esa fuente, el 95% de ellos tiene un celular propio con acceso a internet.

Además, el 79% de los menores de 13 años usa redes sociales, aunque esa es la edad mínima que fijan muchas de las principales plataformas. La doctora en Psicología Victoria Bein, autora del informe, advirtió que "el celular llega antes que la autonomía para usarlo" y remarcó que el problema no se resuelve solo dentro de cada hogar, ya que también tiene que ver con cómo están diseñadas las plataformas.

Una brecha que va más allá de la conexión

El acceso al celular no implica igualdad de oportunidades digitales. Según el estudio, el 39% de los niños y adolescentes no tiene una computadora para hacer las tareas escolares. Entre quienes viven en hogares de nivel socioeconómico bajo, esa cifra asciende al 69%.

Qué consecuencias reconocen los adolescentes por el uso del celular

Entre los jóvenes de 12 a 17 años, el 51% dijo haber tenido al menos una consecuencia negativa por el uso prolongado del celular, internet o los videojuegos durante el último año:

El 30% señaló que empeoró su rendimiento escolar;

El 24% intentó reducir el uso y no pudo;

El 20% dejó de comer o de dormir por ese motivo;

El 13% tuvo problemas con familiares o con amigos.

El informe sostiene que la presencia de los adultos en la vida digital de los chicos se asocia con menores riesgos. Entre los adolescentes cuyos padres tienen un acompañamiento activo, el 29% presenta dos o más conductas de riesgo online. Esa proporción sube al 38% cuando el acompañamiento es moderado y al 46% cuando es débil o inexistente.

Sin embargo, las reglas familiares se van aflojando a medida que los hijos crecen. El 72% de los chicos de 9 a 11 años tiene normas sobre qué puede hacer en internet, pero entre los de 15 a 17 años esa cifra baja al 36%.

Para Bein, la clave no está en el control: "No hablamos de vigilar el celular, sino de que el chico sienta que tiene a quién contarle lo que le pasa". El estudio también incorpora datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2018, que describen asociaciones estadísticas y no relaciones de causalidad. Según esa fuente, entre los adolescentes víctimas de ciberacoso, la ideación suicida fue considerablemente menor entre quienes sentían que sus padres comprendían sus problemas (24,9%) que entre quienes no (44,7%).

¿Qué recomiendan las autoras?

Frente a este escenario, las investigadoras proponen: