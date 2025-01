Persiguió al "delivery" de drogas de su hijo y tiró abajo un búnker: un padre se enfrentó a los narcos de Corrientes

En pleno centro de Bella Vista, Corrientes, la imagen generó sorpresa primero y una mezcla de indignación y murmullos después. En plena noche, una camioneta arrastraba una moto por el centro de la ciudad, atada con una cadena y con carteles que hablaban de venta de drogas, narcotráfico y acusaciones de protección por parte del poder judicial. El denunciante fue claramente identificado, no se escondió detrás de papeles o de un escritorio como entiende que hacen quienes deben investigar sino que se manifestó con su camioneta y dejó en evidencia su acusación contra el fiscal Sergio Freitag.

Algunos de los vecinos de Bella Vista explicaron a El Destape: “Sabemos que se trata de un hombre desesperado que no encuentra respuestas de la Justicia, su hijo tiene problemas de consumo y ha hecho todo para rescatarlo y ayudarlo pero sus denuncias caen en el vacío porque ni la policía ni la Justicia hacen nada”. Así se entiende uno de los carteles que el denunciante llevó en su protesta. “Fiscal Chapo Freitag estoy haciendo su trabajo” escribió de puño y letra. En esa clara acusación, el denunciante vinculó al fiscal que estuvo desde navidad hasta el 15 de enero a cargo de las investigaciones durante la Feria Judicial en la localidad correntina de Bella Vista con el reconocido narcotraficante mexicano.

Ante la consulta, fuentes policiales aseguraron a este medio que “la moto que arrastraron por la calle está vinculada a un hombre que fue denunciado por venta de droga y traslado tipo delivery de sustancias”, pero más allá de reconocer esas denuncias, nada responden a si esas denuncias eran investigadas y en todo caso por qué no se lo detuvo. Las mismas fuentes comentaron que el dueño de la moto no realizó denuncia ni se conoce como fue que el hombre se hizo del vehículo para atarlo con una cadena y arrastrarlo por la ciudad. Sin embargo, las mismas fuentes dijeron desconocer si había alguna causa en investigación no sólo contra el “narco delivery” sino también contra el acusado de ser el narco que maneja gran parte de la droga en la ciudad.

Es que en el mismo acto de denuncia y exposición por las calles de Bella Vista, el hombre que arrastraba la moto llevaba otro cartel que decía “delivery de drogas de Rodri Bruzzo”, asignando a Juan Rodrigo Bruzzo como el líder de la venta de estupefacientes en la zona. Fuentes judiciales aseguraron a El Destape que Bruzzo es investigado en distintas causas de narcomenudeo desde 2018 y que hasta llegaron a detectar que vendía drogas con distintas modalidades ya que “usaba como fachada un local de ropa deportiva y distintas modalidades de envío y delivery”. De hecho en una causa judicial la Cámara de Casación Penal de Corrientes destacó que Bruzzo “tiene constantes y repetidas denuncias de los vecinos del lugar que lo identifican como un miembro influyente de la localidad y uno de sus mayores ‘transas’”

Pese a las denuncias formales y al escrache público que sorprendió a la localidad y trascendió al país después de que los videos se hicieran virales, hasta ahora no hubo ningún comunicado oficial desde la Justicia o la Policía de Corrientes y, aún con miedo, se replican los mensajes en apoyo a un padre desesperado que es capaz de enfrentarse a los narcos porque quienes deben hacerlo no se atreven o, lo que es peor, son sus socios.