Dónde queda el Estrecho de Magallanes: mapa y ubicación

El Estrecho de Magallanes es uno de los pasos marítimos más importantes de América del Sur y de todo el planeta, ya que conecta al océano Atlántico con el océano Pacífico. El sitio se encuentra en la región de la Patagonia austral y está bajo la soberanía de Chile.

Dónde queda el Estrecho de Magallanes: su ubicación exacta en el mapa

En detalle, el Estrecho de Magallanes se encuentra ubicado en el extremo austral de Sudamérica, entre el territorio continental y la Isla Grande de Tierra del Fuego, además de un conjunto de islas menores que se extienden hacia el oeste, en dirección al Pacífico. En total, recorre una extensión aproximada de 565 kilómetros. Se encuentra entre punta Dungeness, del lado continental, y el cabo del Espíritu Santo, en Tierra del Fuego, mientras que su salida occidental desemboca en pleno océano Pacífico, cerca de la isla Desolación.

Administrativamente, el paso pertenece a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el territorio más austral bajo soberanía de Chile. El artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado entre Argentina y Chile tras el conflicto del Beagle, estableció que su límite oriental queda determinado por la línea recta que une punta Dungeness con el cabo del Espíritu Santo. Así, se definió al estrecho como parte de la jurisdicción chilena, garantizando al mismo tiempo la libre navegación para buques de todas las banderas.

Su ubicación estratégica hace que el paso sea una vía alternativa a la ruta del cabo de Hornos, más corta y menos expuesta a las condiciones climáticas extremas del pasaje Drake. Históricamente, esto lo convirtió en un corredor comercial y militar de enorme valor para el control del tráfico marítimo entre el Atlántico y el Pacífico.

El Estrecho de Magallanes limita con Tierra de Fuego, pero pertence a la jurisdicción de Chile

Cómo es el Estrecho de Magallanes: su importancia ambiental

El estrecho no es un canal uniforme, sino que se divide en tres sectores:

Uno oriental de aguas más abiertas y vientos intensos.

de aguas más abiertas y vientos intensos. Central conocido como Paso Ancho por ser el tramo más amplio.

conocido como Occidental, caracterizado por ser angosto y rodeado de montañas y glaciares que convierten el paisaje en una postal increíble.

La diversidad geográfica lleva a que el paso sea, además de una vía comercial, un territorio clave para la investigación científica y un creciente desarrollo turístico. Además, tiene una gran importancia ambiental: cuenta con uno de los ecosistemas marinos más ricos en biodiversidad, con presencia de cetáceos, además de aves y fauna patagónica.

El sitio también cuenta con comunidades costeras como Punta Arenas, la ciudad más poblada de la región, que funciona como puerto de apoyo para la navegación austral y las expediciones hacia la Antártida.