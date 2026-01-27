Tu DNI tiene vencimiento: cómo saberlo y cuánto cuesta renovarlo en 2026

El Documento Nacional de Identidad (DNI) tiene una vigencia de 15 años desde su emisión y es necesario para hacer trámites, vacacionar o en caso de alguna emergencia. Por eso, es clave saber cuándo tenés que renovarlo y cuánto cuesta el trámite en Argentina.

Renovación del DNI: cómo sacar turno para el trámite y cuánto sale

El turno para la renovación del DNI se puede sacar a través de la app Mi Argentina para después asistir sin problemas a los Centros de Documentación de Renaper. El concreto, el valor del trámite depende de la velocidad con la que se quiere recibir el ejemplar:

DNI tradicional: tiene un costo de $7.500 y un plazo de entrega de entre 30 y 40 días hábiles;

tiene un costo de y un plazo de hábiles; DNI exprés: se entrega dentro de las 96 horas hábiles y cuesta $18.500

se entrega dentro de las 96 horas hábiles y cuesta DNI 24 hs: se retira en oficina de origen en 24 horas hábiles por $29.500

se retira en oficina de origen en 24 horas hábiles por DNI al instante: se entrega solo en oficinas habilitadas a tal fin y cuesta $40.50

El trámite de renovación del DNI solo lleva 15 minutos y, con entrega habitual, cuesta $75000

Qué necesitás para renovar tu DNI

Las personas mayores de 14 años que necesiten renovar su DNI tienen que llevar el viejo. En caso de haberlo perdido o que se lo hayan robado y tengan la denuncia, también se aconseja llevarla, aunque no son requisitos excluyentes.

En el caso de los menores de 14 años deben ir acompañados por padre, madre o tutor con su DNI. En el caso de ser su representante legal, de acuerdo al Gobierno nacional, el adulto debe llevar:

Oficio judicial o testimonio de tutela del menor. Es otorgado por el juzgado. Debe contar con sello y firma del juez, secretario o funcionario autorizado a extender oficios en cumplimiento de mandas judiciales.

Autorización de representación firmada y sellada por la autoridad competente que corresponda, si el menor se encuentra en una institución de cuidado u hogar de menores.

Oficio judicial o testimonio de guarda provisoria con fines de adopción. Debe contar con sello y firma del juez, secretario o funcionario autorizado a extender oficios en cumplimiento de mandas judiciales.

El trámite del DNI solo toma 15 minutos con turno y se puede hacer el seguimiento online con el ID después. Cuando el correo llegue a tu domicilio, es clave que lo reciba alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite. Si en realidad la persona va a retiralo a una oficina, también debe ir con la constancia de solicitud de trámite.

¿Cómo saber si mi DNI está vencido?

La fecha de vencimiento del DNI se encuentra en la parte delantera, justo al lado de la fecha de emisión del documento. Es clave revistar la información con anticipación porque, en caso de haber vencido, el documento no sirve para realizar ningún tipo de trámite.

La fecha de vencimiento del DNI se encuentra en la parte delantera del documento

En 2026 se deben renovar los aquellos documentos que fueron tramitados en 2011, ya que se cumplen 15 años desde que fueron hechos. Siempre es clave sacar turno para poder realizar el trámite sin problemas.