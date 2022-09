Con eje en los discursos de odio, Argentina será sede de un encuentro internacional por los derechos de la comunidad LGBT+

El evento estará particularmente atravesado por el resurgimiento de movimientos antiderechos en todo el mundo, respecto al cual Argentina sentará una firme posición.

En medio de las discusiones latentes respecto a los discursos de odio, durante los próximos dos días Argentina será sede por primera vez de un evento internacional que funcionará como caja de resonancia entre los miembros de la sociedad civil y representantes del Estado de 42 países interesados en debatir respecto a la ampliación y conservación de derechos LGBTIQ+. El Palacio San Martín ya está vestido con los colores del orgullo, listo para recibir esta semana a más de 150 personas, entre cancilleres de todo el mundo, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas y de organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo de la Conferencia Global LGBTI de la Coalición por la Igualdad de Género (ERC:Equal Rights Coalition, que comenzará mañana, será identificar retos y compartir experiencias que permitan reflexionar sobre las políticas públicas para este grupo poblacional, por fuera de los espacios multilaterales formales como la OEA o la Cepal.

El evento estará particularmente atravesado por el resurgimiento de movimientos antiderechos en todo el mundo, respecto al cual Argentina, como copresidente temporal del mecanismo internacional, sentará una firme posición. “El encuentro estará caracterizado por el debate respecto a cómo reaccionamos los países frente a estas agendas que reaccionan a la vez en contra de nuestros derechos en el mundo, tanto a nivel religioso como parlamentario, también a nivel de Gobiernos. Por otro lado, también hablaremos sobre el financiamiento que reciben muchas organizaciones que militan para quitar derechos a la población LGBT+”, adelantó a El Destape Alba Rueda, representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de Cancillería.

En los últimos días, las reflexiones sobre los discursos de odio se asociaron directamente con el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner. Este evento no será la excepción. En alguno de los cuatro paneles de debate que se llevarán adelante, la sociedad civil hará explícita su posición sobre el intento de atentado contra la líder política que garantizó una ampliación de derechos para la comunidad que muchos países del mundo toman como ejemplo, como la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad, iniciativas que fueron luego potenciadas por la Ley de Cupo Laboral Trans y los DNIs no binaries.

Argentina copreside la Coalición junto a Gran Bretaña desde hace tres años, un período atravesado por la pandemia de coronavirus. Por ese motivo, la conferencia de 2019 se realizó de modo virtual, por lo que la de este año será la tercera que se desarrolla desde su lanzamiento en 2016. Las anteriores habían sido en Vancouver (2018) y Montevideo (2016). El rol de Argentina, país pionero en ampliación de derechos, no es casual. "Nuestro país tiene mucho para contar acerca de la transversalidad de la agenda LGBT+ y no solo en términos declamativos", resaltó en ese sentido Rueda, quien remarcó también la "doble perspectiva" de género y diversidad que caracteriza al actual Gobierno, una que incluye en el desarrollo de políticas a la comunidad trans pero también en los espacios de discusión. "Esta es una posición política de nuestro país que no es repetida en todos los países", remarcó Rueda.

La representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de Cancillería es el vivo reflejo de la inclusión de las diversidades en las esferas del Estado, teniendo en cuenta que cargos similares al suyo existen apenas en 5 países en el mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania y, recientemente, Nueva Zelanda.

"Para muches de les invitades esta es una experiencia particular, en la que podrán levantar una agenda y hablar de desigualdades abiertamente, ubicar a la población trans dentro del alto nivel de discusión de nuestras agendas políticas", subrayó Rueda.

Noticia en desarrollo