Azafata fue a una aerolínea a buscar trabajo y denunció que la discriminaron por su peso

Josefina Macchi acusó a Emirates Airlines de haberla discriminado por su estado físico a la hora de ir a una entrevista por un puesto en la empresa.

Josefina Macchi es azafata y tiene 25 años. Durante el año pasado, según contó, concluyó la capacitación para Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) y lógicamente, ante la situación pandémica y los pocos vuelos a causa del COVID-19, no conseguía empleo en dicho rubro fuertemente golpeado por la enfermedad. Ya sin tantas restricciones, fue a una entrevista de trabajo con la aerolíea Emirates Airlines y sufrió un claro acto de discriminación.

A través de sus redes sociales, la mujer realizó un hilo donde explicó todo la situación; algo que generó un claro repudio y muestras de solidaridad por parte de la gente que lo compartía. "Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada. Como muchos saben, terminé el curso de Tripulante de Cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines", comenzó su relato.

Junto al inicio del hilo, compartió varias imágenes previas a la entrevista. "En la primera instancia, nos ponían en parejas. Había que hablar con tu compañera y luego yo tenía que presentarla ante todos y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra", explicó. En el mismo tweet remarcó que la otra joven tenía "errores muy usuales" y que la ayudó para evitarlos. ¿Cuál era el tema? Su nivel de inglés era un poco más bajo que el de ella y en esas entrevistas todo es en inglés.

Al final dicha instancia, Macchi contó que los sacaron a todos fuera del salón y que la reclutadora mencionaría a distintos números para que regresaran a la sala. "Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior, porque no sabía nada de inglés; por ende, lo primero que pensé fue 'uy, no quedé'", dijo. Acto seguido, les informan que no habían pasado.

"Pensé, bien. Pero pará... Mi compañera, la que yo había presentado, no ingresó al salón. Es decir, ¡pasó! La reclutadora dice que quería que, por favor, se queden dos personas que les iba a decir algo y a mí no me nombre entre ellas. Yo sabía que mi problema no fue el inglés y estaba impecable, ¿cuál podría ser el problema?", se preguntó.

Seguido de esto, decidió esperar a que finalice la conversación con las dos personas y se acercó a preguntarle, en inglés, qué podía hacer para mejorar en la siguiente búsqueda y conseguir el trabajo. "Honestly, you need to lose weight (Honestamente, necesitás bajar de peso)", le contestaron. "Luego de eso vinieron halagos de su parte: 'sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitás eso'", agregó.

Como si el increíble y repudiable comentario fuera poco, Josefina contó lo que le dijo la reclutadora tras el acto de discrminación: "Por favor, no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa". Y cerró: "Y sólo eso le importo".