La muerte de Diego Maradona provocó una gran tristeza en todo el mundo. Desde que se conoció la noticia, el pasado 25 de noviembre, los argentinos no han dejado de sorprenderse con la información que se conoció sobre su entorno, encabezado por Víctor Stinfale y Matías Morla, que sin dudas maltrató y no cuidó del ídolo. Para exigir justicia y respuestas por parte de las personas que rodeaban al genio del fútbol mundial, Dalma, Gianinnna y Claudia Villafañe organizaron una marcha para este miércoles 10 de marzo. ¿En dónde se llevará a cabo?

En diálogo con Télam, Diego Coelho -integrante de Pueblo Maradoniano- remarcó cómo se llevará a cabo la marcha por Maradona: "No hay una organización oficial, es una convocatoria a la que nosotros le dimos mayor visibilidad. Nos pareció una excelente fecha: 10-M, 10-Maradona, sin dudas que era el día".

"Nos unimos a un pedido de justicia y convocamos a la gente para que vaya al Obelisco en paz y con barbijo. Ese es nuestro pedido, pero no depende de nosotros que sea en paz y con barbijo porque sabemos muchas veces lo que puede pasar cuando hay tanta masividad. Nuestra idea no es faltarle el respeto a nadie, ni hacer quilombo para cortar las calles, ni molestar al que está laburando", agregó el integrante de la agrupación. Y resaltó: "Queremos ir a reclamar justicia, que el pueblo sepa que Diego no murió, lo mataron".

De acuerdo a lo que trascendió, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evalúan la disposición de "un servicio preventivo de seguridad distinto al que se hace en todas las movilizaciones, compuesto por el seguimiento digital desde el Centro de Monitoreo más el personal apostado en las calles".

Cuándo, dónde y a qué hora se desarrollará la marcha por Maradona:

La convocatoria para exigir justicia por la muerte de Diego Maradona se realizará a partir de las 18.00 en el Obelisco porteño, con el lema "No se murió, lo mataron", una sospecha que cobró mayor fuerza desde la revelación de audios muy comprometedores entre los encargados de cuidar la salud del ídolo y que constan en la investigación coordinada por el fiscal general John Broyad.

La furia de Dalma Maradona con Matías Morla y Leopoldo Luque:

Luego de que trascendieran audios que dejaron mal parados al abogado Matías Morla y el médico Leopoldo Luque, Dalma Maradona manifestó en Instagram: “¿Realmente hay gente que todavía defiende a este entorno? ¿Realmente piensan que soy yo la que hago circo? Después no quiero ver gente llorando diciendo que no sabían, que la engañaron...¡Basta!”.