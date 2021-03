La línea 144 busca proteger a quienes se encuentran en una situación de riesgo a cualquier hora y en cualquier punto del país.

La línea 144 surgió para dar respuestas a un problema claro: la violencia de género. En Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas. Los femicidios son una realidad que puede evitarse con el acompañamiento adecuado y, fundamentalmente, con el buen accionar de la Justicia.

Pero la línea 144 no solo acompaña a quienes sufren violencia física, sino que intentan dimensionar que existen otras modalidades de violencia como la simbólica, obstétrica, laboral, económica e institucional, por mencionar algunos ejemplos.

Ante el desamparo, el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad se encargó de profesionalizar el funcionamiento de la línea que está activa desde 2013, con el objetivo de proteger a quienes se encuentran en una situación de riesgo a cualquier hora y en cualquier punto del país.

La línea 144 brinda atención las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país

Marta Linares es Directora Nacional de Asistencia Integral a las víctimas de violencia por razones de género del Ministerio de Género y brindó a El Destape todos los detalles sobre el funcionamiento de la línea 144.

Para qué sirve la línea 144

Hay un punto muy importante a aclarar para evitar equivocaciones: la línea 144 brinda contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género, pero no es un espacio en el que se hagan las denuncias.

Quienes atienden la línea son trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas capacitadas en perspectiva de género. Ellas podrán brindar asesoramiento en caso de querer efectuar una denuncia o armar estrategia judicial, como también brindar contención en términos más emocionales o psicológicos. La atención se adaptará al caso y al pedido específico de la víctima.

Qué pasa si llamo a la línea 144

Al comunicarse con la línea, tanto por llamada como por WhatsApp, la persona será atendida por profesionales que le sabrán indicar qué hacer dependiendo de su situación. La llamada puede ser anónima o se pueden dejar sus datos para que quede registro de lo ocurrido. También puede llamar un tercero de confianza

Ante cada llamada, los y las trabajadoras de la línea tienen en cuenta dos vectores: el consentimiento de la persona (siempre hablando de personas mayores de edad) y los indicadores de riesgo. Si es menor, se articula con los organismos de niñez para avanzar en el caso.

“No es lo mismo hoy una persona que está conviviendo con el agresor que una persona que ya rompió el vínculo y que está intentando recibir instrucciones para ver cómo proceder ante una violación de la medida perimetral”, explicó Linares a este medio, dejando en claro que las realidades son muy disímiles, por lo que desde la línea eligen construir un abordaje de las violencias integral situado.

¿Qué significa esto? Que desde la línea 144 eligen no tener un protocolo o una ruta crítica, sino que buscan elaborar una estrategia personalizada. No todas las personas quieren realizar una denuncia, y no por eso no se les puede brindar ayuda. El objetivo es mantener a salvo a la persona.

Durante la cuarentena crecieron 18% las llamadas al 144 por violencia de género

Qué pasa si estoy en riesgo alto

En la llamada se buscará indagar sobre algunas cuestiones que van a permitir conocer en qué riesgo se encuentra esa persona.

Riesgo alto

Es importante saber que la línea 144 no es una línea de emergencia y que para casos de riesgo alto, lo mejor es comunicarse con el 911 que, al ser un número georreferenciado, se comunicarán con el dispositivo de seguridad más cercano que van a poder asistir de manera inmediata.

“Si la persona está en una situación de riesgo alto se coordina, se llama al 911 y nosotras hacemos el seguimiento del móvil y de la asistencia desde la línea para que puedan regir las medidas de protección”, detalló Linares. Una vez que sucede esto, en sede policial se realiza todo el proceso en el cual la persona solicita las medidas de protección que son otorgadas por la Justicia.

Una decisión importante que se tomó sobre este tema fue el convenio de la línea 144 con el 911. La ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, firmaron una resolución para que las denuncias de riesgo de violencia de género sean derivadas directamente de la línea 144 al 911.

Según contó Linares, esta articulación está en proceso de ser finalizada, pero aseguró que el Ministerio de Género y el de Seguridad vienen trabajando en conjunto para profesionalizar el proceso y los canales de ayuda a las víctimas. “Queremos en el mes de junio tener todas las provincias listas”, admitió.

Próximos objetivos

Desde la línea 144 buscan llevar a cabo próximamente dos acciones que integran el Plan Nacional contra las Violencias. Primero, adaptar la línea para personas con discapacidad. Segundo, adaptarla para personas no hispanohablantes y así lograr que más personas puedan recibir asistencia en caso de estar sufriendo violencia de género.