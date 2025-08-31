La plataforma para salir del Veraz.

Muchas personas quieren acceder al sistema crediticio para tener un financiamiento en sus compras pero se ven impedidos por "estar en el Veraz". Para solucionar este inconveniente hay una plataforma que te permite cancelar las deudas y "volver a cero".

“Ponete al día” es una plataforma digital que apunta a facilitar el reingreso al crédito, brindando opciones para regularizar deudas vencidas con planes de financiamiento y así reconstruir el historial positivo.

En pocos días estará disponible y permitirá conocer su deuda actual en detalle, ya sea con bancos, fintech, tarjetas, empresas de telefonía celular, de servicios públicos y otras compañías. Además, podrás acceder a opciones para pagarla y quitar el antecedente negativo de su historial.

Esta herramienta también permitirá simular distintas alternativas de pago y, una vez que se elige un plan, pagar con medios electrónicos con la generación de comprobantes y recordatorios de los vencimientos.

Cómo nace la plataforma para cancelar las deudas

La plataforma "Ponete al día", también permite a las empresas acreedoras pueden ofrecer descuentos y planes de pago a las personas con deudas para que puedan regularizar su situación y poder cobrar deudas de manera simple y eficaz.

Esto surge como un proyecto en conjunto entre Equifax, la empresa global de big data que en la Argentina es dueña del Informe Veraz junto con Alprestamo, un marketplace de productos financieros que permite elegir el crédito adecuado para cada cliente.

Desde las firmas explicaron los detalles del proyecto: "Ponete al Día integra la inteligencia de datos de Equifax con la capilaridad digital de Alprestamo, para identificar oportunidades de cancelación de deuda, ofrecer planes de pago personalizados, con quitas y cuotas cuando corresponda, y cerrar acuerdos online en minutos, sin llamadas invasivas ni procesos manuales".

En Chile ya funciona este servicio aunque bajo el nombre de "Chau Deudas" y tiene las mismas características que en Argentina. Además está el objetivo de llegar a Uruguay y Perú pronto, ya que Alprestamo cuenta con más de 7 millones de usuarios en 6 países de América Latina.

"Nuestra analítica y modelos de segmentación, con una ejecución omnicanal y ágil, potencia el recupero y mejora sin dudas la experiencia del cliente. Esto permite ofertas de regularización más relevantes y mejores resultados para todo el universo financiero", sostuvo Gabriel García Mosquera, General Manager de Equifax Argentina.

Por su parte, Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo, apuntó: “Con Ponete al Día llevamos al mundo de las cobranzas la misma lógica que aplicamos en el marketplace: claridad, opciones y autogestión. Ganamos todos: las personas recuperan su salud financiera y las empresas mejoran su recupero con una experiencia digital de primer nivel”.