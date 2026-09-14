Detuvieron en Mar del Plata al novio de la adolescente de 13 años baleada en la cabeza

En los últimos días una adolescente de 13 años fue hospitalizada de urgencia en el Materno Infantil de Mar del Plata tras recibir un disparo en la cabeza. Ahora, su novio, de 16 años, fue detenido y quedó alojado en una unidad de menores mientras avanza la investigación por lo sucedido.

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Todo ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 21:20, en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza. Según los primeros testimonios incorporados al expediente, el adolescente se encontraba junto a la víctima en la casa sobre la calle Camusso al 1700 y manipulaba un arma de fuego.

La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención de la fiscal Mariana Baqueiro. El expediente fue caratulado como tentativa de homicidio, aunque la investigación continúa en proceso para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo.

La adolescente, internada en terapia intensiva

Después de recibir el balazo, la adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde fue estabilizada. Tras ello, debido a la gravedad de su cuadro y por su condición de menor de edad, fue derivada al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).

La nena continúa internada en terapia intensiva y según trascendió, todavía en estado crítico. Desde el centro de salud confirmaron que por tratarse de una menor judicializada no pueden brindar información sobre la evolución de su cuadro.

Familiares y allegados difundieron mensajes a través de las redes sociales y solicitaron una cadena de oración por su recuperación. Todos se muestran colaborativos con la justicia para entender qué pasó antes del disparo.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 16ª. Tomaron declaración a las personas que se encontraban en el lugar y comenzaron a reunir pruebas de interés para la causa.

Qué declaró el entorno sobre el momento del disparo

Según Infobae, hasta el momento no surgieron pruebas contundentes que permitieran contradecir la mecánica relatada por los testigos. De allí se extrae que el novio de la menor habría estado manipulando el arma cuando se produjo el disparo.

Esa hipótesis todavía forma parte de la investigación y deberá ser corroborada, por lo cual se deja en claro que no es una versión oficializada aún. La Justicia deberá establecer cómo llegó el arma al lugar y qué ocurrió en los instantes previos al balazo.

Por tratarse de dos menores de edad, la investigación se encuentra a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.