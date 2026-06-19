Detuvieron al hombre que mató al hijo de Federico Storani en un choque de lanchas

Pablo Torres Lacal, el hombre que mató al hijo del ex ministro del Interior Federico Storani, su madre y otra persona en un choque de lanchas, ocurrido en diciembre de 2016, quedó detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara la firme la condena a nueve años de prisión.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que el culpable se presentó este viernes junto a su abogado en una comisaría de San Isidro y se encuentra a disposición de la Justicia. De este modo, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá asignar la cárcel en la cumplirá la sentencia por triple homicidio con dolo eventual, que había sido impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº1 del Departamento Judicial a fines de 2023.

La defensa apeló el fallo, pero la Cámara de Casación Bonaerense lo ratificó, mientras que, en septiembre de 2025, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires rechazó los planteos, por lo que los abogados presentaron un recurso en queja ante el máximo tribunal nacional. Los jueces Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también desestimaron por unanimidad el pedido y dejaron firme el veredicto.

En 2023, el TOC Nº 1 de San Isidro condenó por unanimidad a 9 años de prisión por "homicidio simple" a Torres Lacal por la muerte del hijo del dirigente radical, de 14 años; la madre del menor, María de los Ángeles Bruzzone; y un amigo del imputado, como consecuencia de un choque de lanchas en el delta del partido bonaerense de Tigre ocurrido hace siete años. El hecho sucedió en Tigre, en 2016, cuando Torres Lacal embistió la lancha en la que se encontraba la familia.

En la noche del 31 de marzo de 2016, la familia se encontraba en el Canal Vinculación, a unos 200 metros del río Luján, cuando fueron embestidos por Torres Lacal, que según los testimonios iba a toda velocidad y en zig zag. Como consecuencia murieron Francisco Javier Gotti, quien viajaba en la lancha conducida por Torres Lacal; Bruzzone mientras era trasladada al centro de salud de la zona; y Manuel, cuyo cuerpo fue encontrado en el Río Luján tres días después.

Con información de Noticias Argentinas