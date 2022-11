Desesperada búsqueda en Glew: una adolescente salió del colegio y no volvió a su casa

La niña de 14 años fue vista por última vez en la puerta del colegio en el sur del Conurbano bonaerense. Su madre reclama que se investiguen las cámaras de seguridad.

Una adolescente de 14 años permanece desaparecida desde el miércoles al mediodía cuando fue vista por última vez en la puerta del colegio al que asiste en Glew, en el sur del Conurbano bonaerense. La familia denunció que la policía no quiso tomarle la denuncia y reclamó que se investiguen las cámaras de seguridad.

La adoleschente, llamada Cielo Nicole salió del colegio N°3 en Glew junto a sus compañeros alrededor de las 11:45, luego se perdió su rastro y no regresó a su casa. Verónica, la madre de Nicole, fue a buscarla y no la encontró. "Ayer fue un día normal, a la noche había preparado un bizcochuelo para llevar a la escuela. Cuando la voy a buscar a las 11:45 aproximadamente, no la veo", detalló la mujer en diálogo con C5N.

Al no encontrarla, consultó a sus compañeros y responsables del colegio que le dijeron que salió del colegio. La mujer recorrió lugares donde suele concurrir su hija pero sin noticias. La madre de Nicole aclaró que su hija es "una chica tímida, que sale poco de casa y siempre la acompañamos a todos lados".

Verónica denunció que la comisaría no quiso tomarle la denuncia porque "tenía que esperar". Pero varios padres le insistieron en que era obligatorio que las autoridades le tomaran la denuncia. Además, todavía no pudieron acceder a todas las cámaras de seguridad porque "nos dicen que tenemos que esperar una orden del juez para poder acceder".

La familia hasta ahora solo cuenta con unas imágenes que capturó una cámara de un vecino que la muestra a la adolescente a las 12:04 caminando, según la familia, por un camino que no suele recorrer. "Siempre la llevamos y la traemos nosotros, ella no sale sola", lamentó su mamá que aseguró que hasta ahora "no encontramos nada sospechoso y fuera de lugar en las conversaciones de Whatsapp".

En este marco, difundieron una imagen de la adolescente y pidieron que si alguna persona tiene información se contacte al 1161290938/ 1154598640. "Se perdió el miércoles 16 de noviembre se llama cielo nicole Rivero salió de las escuela 3 (a la vuelta de la comisaría de glew)a las 11.45 y no sabemos más nada. Vestía un buzo grande azul oscuro, pantalón azul a cuadritos y mochila violeta. Lleva el pelo negro. Cualquier información comunicarse", pidieron.

Mujer desaparecida en Moreno: detuvieron a la pareja

En las últimas horas detuvieron a un hombre que sería la actual pareja de Elizabeth Susana Cáceres (42), la mujer que se encuentra desaparecida hace una semana tras salir de su domicilio en Moreno para hacer un trámite. Desde un principio, el hombre fue señalado por la familia de la mujer; que a su vez acusó a la policía local de no querer tomar la denuncia. Al momento de la desaparición, no llevaba ni documentos, ni celular o la SUBE.

Cuando comenzó la búsqueda, el miércoles pasado, el hombre se apareció en la casa con una moto que era de ella y cuando una amiga y una prima de Cáceres le preguntaron sobre su paradero, no supo qué contestar y luego negó ser el novio. Tras esto, la familia lo señaló ante las autoridades. Luego de varias obstáculos en la investigación, allanaron el domicilio del ahora detenido donde se encontró una pistola calibre 45 que ocultaba en su casa. Fue privado de su libertad por "tenencia de arma de guerra".