La insólita definición de Bullrich sobre el caso Loan: "Privado"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una insólita definición en medio de la desesperada búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes el 13 de junio pasado y aseguró que "este año hubo cero (0) secuestros" mientras que lo ocurrido con el pequeño de cinco años se trató de "un caso de una situación privada", atravesado por demoras por parte de las fuerzas locales. "Ojalá todos los casos se resolviesen, seríamos un mundo perfecto", lanzó.

Durante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde la titular de la cartera detalló los gastos del presupuesto para el próximo año, fue consultada por el diputado nacional del Frente de Izquierda (FIT), Nicolás Del Caño, por el niño desaparecido en Corrientes, cuyo paradero todavía se desconoce. "Fue un caso de una situación privada, en un lugar privado, del que fuimos avisados con 24 horas de demora", se justificó al referirse a la tardía aplicación del programa Alerta Sofia.

Cabe recordar que, a lo largo del caso, se dieron distintas fallas y demoras en la investigación que no permitieron dar con la ubicación del niño a más de cuatro meses del hecho. En esa línea, remarcó que las autoridades fueron notificadas un día más tarde, por lo que la pérdida de tiempo "fue muy importante" durante el proceso. "El Alerta Sofía funciona como una especie de operativo cerrojo sobre la desaparición de un niño y se logra que todas las personas que estuvieron en ese momento, a esa hora y en ese lugar tengan los movimientos restringidos. Esto no sucedió, la Justicia provincial consideró que se trataba de un niño perdido y se perdieron horas muy importantes", explicó la titular de Seguridad.

En esa línea, Bullrich remarcó que si bien "hay muchos casos que lamentablemente no se resuelven", hay muchos otros que sí y que a lo largo del año, un total de 225 personas fueron recuperadas por el ministerio que dirige. "Hay veces que uno se frustra porque lamentablemente los actores no hablan. Hay un círculo de siete personas que, algunas de ellas saben lo que pasó, y al día de hoy no han hablado y la jueza está haciendo todo lo posible para que eso suceda", adelantó.

