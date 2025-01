Datos en contra de su propia familia en el caso Loan: por qué Camila Núñez pide hablar “solo con la jueza”

Camila Núñez, la prima de Loan Danilo Peña, declaró como testigo el pasado viernes en el marco de esclarecer qué pasó con el nene tras el almuerzo familiar en Corrientes, donde se lo vio por última vez. Ahora pide volver a hacerlo pero solo en presencia de la jueza, Cristina Pozzer Penzo.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que es un pedido difícil de conceder aunque “podría analizarse la posibilidad de que se convierta en testigo protegida”, ya que entienden que los datos que podría aportar van directamente contra miembros de su familia.

Según su declaración, vio “muchas cosas que no contó porque tengo mucho miedo” y aseguró que “el mayor miedo que tienen los padres de Loan es que les planten un cuerpo”. Esa afirmación, según Camila, la conoce porque habla seguido con María Noguera y José Peña, los padres del chiquito, de quienes aseguró “me conmueve la convicción que tienen, están preparados para recibir cualquier noticia”.

Además, nombró a la tía del menor, Laudelina, como "la jefa" de la desaparición: “Yo tengo palabra, pero no tiene precio. Con el tío José hablo seguido y con la mamá de Loan, también”. Según sus palabras, existe una organización previa a la desaparición de Loan, encabezada por su tía. "No tiene alternativa, se acorraló a sí misma. Si no dice la verdad, terminará tras las rejas", expresó sobre ella.

Ahora resta saber qué hara la jueza frente a este pedido. Mientras tanto, espera la respuesta de los fiscales federales y la defensora de menores por el pedido de detención de Macarena Peña. La hija de Laudelina fue acusada por la querella como “coautora de la sustracción y ocultamiento de Loan”. Según Gallego, abogado querellante de la familia, “Macarena y Laudelina son las artífices de esta tragedia” y destacó que la joven, prima del menor, “colaboró con la desaparición desde el día cero”.

Gustavo Vera será investigado por encubrimiento

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ratificó la decisión de mantener una causa paralela contra Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, acusado de asociación ilícita, encubrimiento y falso testimonio en el caso Loan por el abogado Sebastián Pardo.

La decisión llega luego de que el fiscal Mariano De Guzmán, a cargo de la causa contra Vera, quiera incorporar al expediente principal la denuncia. Los jueces Mirta Sotelo, Selva Spessot y Ramón Luis González avalaron la postura de la jueza Cristina Pozzer Penzo de mantener la investigación en una causa paralela.

En ese camino, Juan Pablo Gallego, abogado de la familia, destacó el testimonio de José María Serbin, miembro de La Alameda en Corrientes, y aseguró a El Destape que “Serbín. que era el representante de Vera y de La Alameda en Corrientes. tuvo definiciones importantes a lo largo de la declaración testimonial”. Esas definiciones, aseguró el querellante, “no ayudan a esclarecer dónde está Loan sino que fueron especialmente negativas para las denuncias realizadas por Vera”. Según entiende la querella, y comparten algunos investigadores, “la declaración de Serbín desmintió que hubiera alguna pista narco y que hubiera una hipótesis de trata que era lo que en los medios sostenía Vera”.

Con la hipótesis de la trata al borde de ser desestimada, todo apuntaría al círculo primario de la investigación donde, por ahora, están imputados Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y el ex comisario Walter Maciel.