Caso Loan, las últimas noticias hoy 11 de octubre: el minuto a minuto de su búsqueda

La abogada de Laudelina Peña, tía del menor y detenida en el marco de la causa que investiga su desaparición, anticipó que su defendida revelará un "dato comprometedor" contra María Noguera, mamá de Loan Peña. Según Mónica Chirivin, en diálogo con A24, la familiar del niño "tiene pruebas que la respaldan" sobre aquel 13 de junio fatídico.

"Va a hacer hincapié en el día del hecho, en algunas cosas que ella observó, escuchó y vio. Que tal vez, en ese momento, no le dio importancia porque no pensó jamás que eso podía ser", señaló la letrada. "Ahora, en el transcurso de estos meses, las conductas de distintos actores evidencian que lo que ella escuchó, vio y percibió no estaba tan equivocada. Y no estoy hablando de El Naranjal, precisamente, sino después de que desaparece el chico", agregó.