Desaparición de Loan

Caso Loan: las dudas, certezas y misterios que reflotan antes del juicio

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 1 hora

Caso Loan: cuáles fueron las últimas declaraciones de la familia del niño

Hace 2 horas

Caso Loan: uno por uno, quiénes son los acusados por la desaparición del niño

Hace 3 horas

Por qué apareció el nombre de Tim Ballard en la causa de Loan Peña

El caso Loan Peña tuvo un giro inesperado en plena investigación. Nicolás “El Americano” Soria, que se hacía pasar por agente internacional, está preso y ligado a Tim Ballard. Claves de una trama que mezcla tráfico de influencias, fundaciones y un niño aún desaparecido.

El caso Loan, lejos de cerrarse, destapó una red turbia de personajes entre los que está Tim Ballard.

La desaparición de Loan Danilo Peña, de cinco años, abrió un agujero negro de pistas falsas, sospechas de encubrimiento y actores paralelos. Entre ellos saltó un nombre que conecta con la polémica internacional: Tim Ballard, exagente norteamericano, fundador de Operation Underground Railroad (OUR), hoy acusado de delitos sexuales y fraude.

