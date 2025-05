Trágico derrumbe en Córdoba: un muerto y siete heridos en un bar de barrio Güemes.

La fuerte tormenta registrada en la provincia de Córdoba durante el fin de semana provocó un hecho que conmocionó a la comunidad de la Capital provincial. En medio de los fuertes vientos, una enorme pared de ladrillos de un edificio cayó sobre un bar en barrio Güemes y dejó el saldo de un muerto y siete heridos, según informó la Policía.

El trágico suceso sucedió cerca de las 23 del sábado en boulevar San Juan al 673. Por causas a determinar cayó un gran bloque de ladrillo visto de revestimiento de una pared lateral entre los pisos 9 y 13 (incluido) del edificio vecino “MR V”. En el momento del derrumbe, el bar Posto albergaba cerca de 20 jóvenes que disfrutaban de la noche en una zona muy concurrida debido a su oferta gastronómica y cultural.

La víctima mortal de la tragedia se trata de Ramiro Alanís Cortes (34), quien era oriundo de Villa Dolores y, desde hacía varios años, vivía en Córdoba capital junto a su pareja y su hijo de 8 años. Según trascendió, el muchacho se había juntado con amigos en el bar cuando sobrevino el desastre. Si bien fue rescatado con vida de entre los escombros, falleció durante su traslado al Hospital de Urgencias, según confirmaron fuentes médicas.

Durante la madrugada, las autoridades notificaron a la familia del hombre, que viajó desde Traslasierra hasta Córdoba para reconocer el cuerpo, conforme lo establece el protocolo. La autopsia fue realizada en horas de la mañana y se espera que los restos de Ramiro sean trasladados a Villa Dolores para ser velados.

Las personas lesionadas, en tanto, fueron atendidas en el lugar y luego trasladadas a hospitales cercanos, pero fueron dados de alta. El techo del edificio, que estaba compuesto parcialmente por una estructura metálica y acrílico, afectó principalmente la cocina y el sector del mostrador. “Había escombros hasta la vereda del frente. El viento se embolsó en el techo, que era de madera y tejas, y se vino abajo todo”, relató una vecina a Cadena 3.

El operativo de emergencia involucró a personal del servicio 107, bomberos, DUAR, Defensa Civil y policías de Córdoba. Estos equipos trabajaron con rapidez para rescatar a las personas atrapadas y evaluar los daños estructurales.

La investigación, si bien fue iniciada por la fiscalía de José Mana, desde este lunes quedó radicada definitivamente en la dependencia de su par Celeste Blasco. Desde la Justicia ya se iniciaron con los primeros pasos de rigor como la toma de testimonios, la búsqueda de testigos y el requerimiento a los gabinetes técnicos de Policía Judicial para la realización de distintos peritajes y medidas probatorias que permitan echar luz sobre lo sucedido.

Además, se solicitaron informes a la Dirección Bomberos y a la Municipalidad de Córdoba. Hasta el momento, no hay imputaciones y el caso está en pleno análisis judicial.

En el momento del derrumbe, el bar Posto albergaba cerca de 20 jóvenes que disfrutaban de la noche.

Dramático testimonio: “Sentí una explosión y todo se llenó de polvo”

Este lunes, comenzaron a salir a la luz distintos testimonios de gente que vivió el drama ocurrido esa fatídica noche. Un vecino que vive en el edificio donde se generó el derrumbe contó la pesadilla que le tocó atravesar después que llegó el viento y mientras miraba televisión.

"Yo tengo 76 años, estaba sentado acá, tu cronista ve donde estoy sentado frente al tv, y sentí que venía el viento sur, que lo tengo a mi izquierda, cada vez era más fuerte, era realmente anormal, cuando se hizo demasiado fuerte, me fui al dormitorio donde tengo un ventanal grande, miré el Bv. San Juan, pensé que iban a arrancar los árboles”, dijo el hombre en declaraciones para Mitre Córdoba.

Y siguió: “Sentí una explosión terrible, y una capa de polvo que me cubrió todo. Fue una explosión terrible. De abajo no puedo ver, vengo al balcón miro para abajo y puedo ver que está el barcito, osea la parte de afuera que habían hecho un hermoso tinglado los chicos iban, se llena ahi en verano todo aplastado. No salí, me quedé adentro”.

El hombre reveló que el edificio tiene unos 11 años de antigüedad, según sus cálculos. “Era una cosa marrón el humo, y cuando vi dije es lógico, es ladrillo. Todavía no han barrido los restos de colorado de los ladrillos fue una nube impresionante y la explosión te juro que tuve miedo”, afirmó.