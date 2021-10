Un intendente honró a Madres de Plaza de Mayo y Gómez Centurión se enojó

Vázquez, mandatario de Carcaraña, realizó un acto por los caídos en Malvinas y al celebrar la búsqueda de hijos e hijas, provocó el enojo del candidato y las personas del lugar.

El intendente de Carcaraña -ciudad del Departamento de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe-, Miguel Ángel Vázquez, tuvo gran gesto con las Madres de Plaza de Mayo palpitando lo que sería el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, celebrado el 22 de octubre. Tras convocar al candidato a diputado nacional bonaerense de Unión por el Futuro y excombatiente, Juan José Gómez Centurión, para realizar un acto por los caídos en Malvinas, decidió reconocer a las Madres y fue increíblemente cuestionado, tanto por el dirigente político como por las personas en el lugar.

Durante el video puede observarse como, rodeado de gente, el mandatario santafesino quiso entregar una flor por cada pañuelo y es interrumpido por un hombre que le dice que "no es lo mismo" y que "no corresponde". A su vez, se escuchan voces de desacuerdo con el intendente y ante la sorpresa del político, lo acusaron de abogar por lo lo que "separa" al pueblo. "Usted es el jefe de toda una ciudad, no de un partido", grita otro.

Ante esto, Gómez Centurión no se quedó atrás y también mostró su molestia: "Esto divide, si vamos a venir a discutir política me voy". El intendente remarcó que, igualmente, iba a realizar la ofrenda: "Les abrimos las puertas para que vengan a homenajear a nuestros héroes y también a reconocer a las Madres de Plaza de Mayo. Los invito, aunque ustedes no acepten, los invito". De mala manera, el candidato lo echó: "Hágalo usted solo, vaya". Pero el mandatario, sorprendido, insistió: "Gracias por haber venido y esta es la ofrenda -señalando una rosa blanca-, a las Madres que lucharon tanto por los desaparecidos en la época de los militares".

El video completo:

Cuando comienza a alejarse, se pueden oír algunas voces de las personas en el lugar repitiendo frases negacionistas como "no fueron 30 mil" o "madres de terroristas". Mientras que otro, enojado por la interrupción, lanza: "¡Cómo ensucia un acto, eh!" y otra suma insólitamente: "Eso no se hace, es falta de respeto". Sin importar la desagradable reacción del grupo, Vásquez alzó la rosa, la besó y la apoyó junto a un monumento para luego aplaudir en honor a la histórica organización.

En diálogo con Radio Nacional Rosario, Vázquez manifestó sobre su charla con el excombatiente: "Le dije que más allá de las diferencia ideológicas, lo respetaba y le agradecía la presencia en la plaza a la hora de venir a ofrendar a nuestros héroes". Y con respecto a lo que le tocó vivir, agregó: "Vino con una comitiva de NOS, su partido político. En ese momento lo invité para ofrendar a las Madres, pero nunca imaginé y me sentí tan mal en mi vida al escuchar que eran madres de terroristas y que tampoco eran 30 mil desaparecidos".

Quien se hizo eco de lo ocurrido, a través de su cuenta oficial de Twitter, fue Luis D'Elia. El reconocido dirigente político compartió el video del momento y escribió: "Extraordinario y valiente gesto de Miguel Vásquez Intendente de Carcaraña ante una manada de fachos procesistas capitaneados por Gómez Centurión". Por su parte, el candidato a diputado nacional por el partido Frente NOS no se expresó tras lo ocurrido.

Mirá el momento: