Caso rugbiers franceses: sobreseyeron a los deportistas acusados de abuso sexual

La Justicia de la provincia de Mendoza sobreseyó a Oscar Jégou (21) y Hugo Auradou (20), jugadores de la Selección de Rugby de Francia, denunciados por abuso sexual agravado a una mujer en el hotel Diplomatic de la capital, en julio pasado tras un partido contra Los Pumas. Así lo definió la jueza Eleonora Arenas, durante la mañana de este martes, luego de que se determinara la "inexistencia" del delito del cual ambos fueron acusados. La denunciante los conoció en un boliche mendocino y luego, fueron al hotel. Si bien fueron arrestados en Ciudad de Buenos Aires, poco después fueron liberados por los fiscales del casos y regresaron a Francia en septiembre.

A principios del mes de septiembre, a tres meses de la denuncia, los fiscales del caso Darío Nora y Daniela Chaler acompañaron el planteo realizado por el abogado defensor de los rugbiers, Rafael Cúneo Libarona, y solicitaron el sobreseimiento de los deportistas debido a que las pruebas "beneficiaban ampliamente" a los acusados. El propio fiscal Nora recibió el análisis de los resultados de la pericia psicológica practicada a la denunciante: mientras se ausentó en tres ocasiones a la segunda entrevista, el análisis de respuesta de la pericia desacreditó su relato.

“El hecho no encuadra en una figura penal, es decir, se da la atipicidad del hecho. En conclusión, el hecho investigado no constituye delito”, detalló la autoridad judicial mendocina según Associated Press (AP).

"Presenta un relato lineal y estructurado en contraposición a uno espontáneo y fluido, rígido en cuanto a la cronología de los hechos y que resulta deficitario en cuanto a la construcción lógica del mismo, cuyos detalles no se articulan en forma coherente como un todo”, indican los peritos oficiales según el escrito al que accedió el medio Infobae. Así, se descubrieron “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información que aporta, detectándose contenidos contradictorios e inconsistentes”.

Mientras que en la misma línea, aseguraron que en las pericias detectaron "una tendencia a acomodar la información que brinda enfatizando aquellos aspectos que puedan favorecer su versión sobre los hechos y siendo evitativa acerca de aquellos datos que pueden comprometerla y que claramente van en una dirección contraria a sus fallidos intentos de instituirse en el lugar de víctima".

El caso de los rugbiers franceses

Según se pudo conocer de la denuncia, tras la victoria ante 'Los Pumas' en Mendoza, ambos rugbiers -junto a otros miembros del plantel- salieron a una discoteca local y allí, Araudou conoció a la mujer que luego los denunció. El joven de 20 años la habría invitado a tomar un trago y ella aceptó; luego, tiempo después, se acercaron al hotel Diplomatic -donde ellos se alojaban- a seguir bebiendo. Tras pasar por el baño, sin mediar palabras, fue atacada sexualmente y a lo golpes, indica la denuncia. Minutos después, Jégou ingresó a la habitación y repitió el mismo accionar, con la misma violencia.

En las grabaciones del boliche Beerlin, se confirma la presencia del grupo de jugadores franceses -en primer plano a Araudou-. El joven aparece en las filmaciones junto a la barra, el sábado antes de la medianoche, pidiendo un trago y fumando un cigarrillo. Dos horas más tarde, la víctima arriba al hotel junto al deportista, quien compartía habitación con el segundo denunciado. Acusó un malestar y cuando quiso irse, fue brutalmente abusada y golpeada. Una hora después, Jégou se hizo presente y se sumó a las agresiones. A las 8.30, la mujer abandonó el hotel.

Por su parte, en la versión de lo rugbiers, Araudou confirmó que retornó al hotel en compañía de la mujer -situación registrada por las cámaras de seguridad del lugar- y de otra pareja (un jugador y una chica mendocina), quienes se presentarán como testigos. Cúneo Libarona señaló que, en las imágenes, se observa cómo la mujer espera en la puerta de la habitación que el joven y que "esa espera, demuestra el consentimiento". A su vez, según el letrado, cuando Jégou arribó a la habitación "se fue a dormir" y la mujer abandonó la habitación en un remis.

El hecho denunciado habría ocurrido el 7 de julio pasado, cuando fueron denunciados, detenidos e imputados por el ataque a la mujer. Días más tarde, el 12 del mismo mes, ambos fueron beneficiados por la prisión domiciliaria; quedando la guarda a cargo de la madre de Hugo Auradou, que viajó desde Francia. Los jugadores poseían tobillera electrónica para monitoreo y estaban a unas 20 cuadras del Palacio Judicial y la cárcel provincial donde se encontraban alojados en primer momento.