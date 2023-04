Más de 9 mil los casos de dengue registrados en Tucumán: hay 4 muertos

Tucumán confirmó que suman más de nueve mil los casos de dengue registrados en la provincia, y cuatro las muertes a causa de la infección desde febrero de 2023, informaron fuentes oficiales. De acuerdo al reporte, las víctimas fatales son una estudiante de 17 años, dos jóvenes, de 21 y de 28 años, y un enfermero de 34 años.

"Hemos superado los 9.000 casos acumulados, y son 3.500 los casos activos; el resto fueron dados de alta, y además esta semana hemos confirmado lamentablemente el cuarto fallecimiento por dengue comprobado", dijo el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz.

El titular de la cartera de Salud señaló: "Hemos comprobado que este virus, dengue 2, es más agresivo y que sobre todo se expresa en los jóvenes con deshidratación, fiebre alta, quebrantamiento general, dolor de cuerpo y en particular de las articulaciones".

"Los signos de alarma como el dolor abdominal, diarrea, vómito, como signo que antecede a la deshidratación", indicó Medina Ruiz, tras lo cual explicó "es importante desarrollar los planes de hidratación por vía oral cuando se tolera o por vía parenteral (suero)".

En ese sentido, el ministro provincial aconsejó: "Llamo a la población a no automedicarse, consultar de inmediato con el médico de cabecera o en el efector más cercano". Medina Ruiz aclaró que no se trata de una enfermedad “leve” si no que por el contrario "es una patología que invalida, que da fiebre muy alta, baja las defensas, los glóbulos blancos y las plaquetas".

"Vimos que, al margen del cuadro hemorrágico o el cuadro de deshidratación, hay un cuadro inmunológico de respuesta exagerada en personas jóvenes, donde se produce un shock hipovolémico; la lesión se produce en el endotelio, o sea, la capa interna de los vasos, y eso lleva a la gravedad inmediatamente", explicó.

Medina Ruiz agregó: "La epidemia del dengue sigue estando presente, porque hay muchos criaderos de mosquitos, por eso pedimos colaboración a los vecinos; los criaderos están en las casas y son los recipientes que acumulan agua".

Con respecto a la tarea que realiza el Ministerio contó "se procede a buscar a la persona que tiene síntomas, se la evalúa y posteriormente se lleva a cabo un seguimiento por vía telefónica y presencialmente, se hace el descacharreo y se elimina al insecto adulto que puede estar volando luego de haber picado a una persona que tiene dengue".