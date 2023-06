Quién traicionó a Ana Frank: los secretos detrás de la historia de la escritora

Una de las teorías que rodea la historia de Ana Frank es que habría sido traicionada y por eso pudieron encontrarla los nazis. Pero, ¿quién traicionó a la familia Frank?

¿Fue Ana Frank traicionada? ¿Cómo fueron descubiertos los escondidos? ¿Habían sido traicionados? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes cuando se habla de Ana Frank. La información al respecto se divide en aquello que se sabe con seguridad, aquellas teorías no probadas y lo que ciertamente es incorrecto.

Las explicaciones sobre el descubrimiento se basan principalmente en testimonios, ya que no se conservan documentos sobre la incursión en La Casa de atrás. Durante mucho tiempo, la traición fue considerada el motivo central del arresto de los escondidos, pero esta posición está cambiando y ahora se plantean varios motivos posibles. La investigación todavía continúa y se realizaron estudios recientes para buscar al posible traidor de los escondidos.

Los datos confirmados

En cuanto a lo que sabemos con seguridad, el 4 de agosto de 1944, los oficiales descubrieron a ocho escondidos y arrestaron a dos de sus protectores. Tanto los cinco protectores como el único sobreviviente de los escondidos, Otto Frank, coinciden en la fecha del arresto, aunque no hay ningún documento oficial que respalde esta afirmación.

Ciertamente, hay tres oficiales involucrados en la incursión y el arresto: el austriaco Karl Silberbauer y los holandeses Gezinus Gringhuis y Willem Grootendorst. Otto Frank y sus protectores reconocen a dos oficiales holandeses en fotos tomadas a fines de 1945: Gezinus Gringhuis y Willem Grootendorst. Ambos estaban, en ese momento, en la Casa de Detención en la calle Havenstraat y, según el protector Johannes Kleiman, todavía estaban al tanto del caso. Kleiman menciona a Karl Silberbauer, Gringhuis y Grootendorst por sus nombres en una carta al oficial político en 1946.

Las teorías sobre la traición

Sin embargo, estas afirmaciones no están suficientemente fundamentadas. Aunque Otto Frank escribió a sus familiares en otoño de 1945 que él y sus ayudantes trataban de averiguar quién los traicionó y estaban convencidos de que hubo una traición, no hay evidencia concreta de que esto sea cierto.

Durante mucho tiempo, la traición fue considerada el motivo principal del descubrimiento, pero las teorías que se han investigado en este escenario no están suficientemente fundamentadas para asumir que sean verdaderas. Una de ellas sugiere que la policía secreta alemana SD recibió un aviso telefónico sobre La Casa de atrás, pero no se ha probado y no es posible demostrar que esto haya ocurrido.

En la película "Mi mejor amiga Ana Frank" se profundiza en la amistad de Ana y Hannah. Según la versión sin censura de su diario, Ana podría haber sido bisexual o lesbiana, pero como la asesinaron a tan corta edad tampoco pudo descubrirlo.

Otra teoría apunta a una mujer que llamó a la policía SD y traicionó a los escondidos. Sin embargo, no hay evidencia al respecto. También se sospechó del mozo del almacén, Willem van Maaren, pero la investigación no ha proporcionado pruebas de su culpa. Otras personas han sido acusadas de traición, como Tonny Ahlers, Lena Hartog y Ans van Dijk, pero tampoco hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.

La traición de Ana Frank y los demás escondidos sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque ha habido varias teorías e investigaciones sobre el tema, ninguna ha sido probada de manera concluyente. Los motivos exactos de su descubrimiento y arresto siguen siendo objeto de debate y especulación. La identidad del traidor, si es que hubo uno, permanece desconocida.