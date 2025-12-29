Cuál será el idioma más lucrativo de 2026: no es el inglés

La demanda de perfiles multilingües crece de la mano del trabajo remoto y la internacionalización de las empresas, lo que permite acceder a ingresos en moneda extranjera y mayor flexibilidad laboral.

El mercado laboral global sigue ampliando oportunidades para perfiles multilingües y redefine qué competencias generan mejores ingresos. En este contexto, el idioma más lucrativo se convierte en un factor clave para quienes buscan mejorar su posición económica en 2026, especialmente en trabajos remotos, enseñanza y traducción con clientes internacionales.

El valor económico de los idiomas en el mercado laboral actual

Dentro de los saberes más requeridos y rentables, el dominio de idiomas ocupa un lugar cada vez más relevante. Los profesionales independientes vinculados a la enseñanza y la traducción pueden administrar su carga laboral y complementar ingresos con proyectos paralelos. Además, al trabajar con clientes del exterior, gran parte de la remuneración se percibe en moneda extranjera, lo que incrementa su atractivo económico.

Si bien el sentido común suele ubicar al inglés como la principal herramienta para acceder a mejores oportunidades, los datos muestran un escenario más complejo. La demanda no siempre se traduce en mejores salarios y, de cara a 2026, otras lenguas comienzan a destacarse por su rentabilidad.

El idioma más lucrativo en 2026 según los salarios en Argentina

De acuerdo con un informe de la plataforma global de aprendizaje Preply, el idioma más lucrativo en Argentina no es el inglés. El alemán encabeza el ranking de lenguas mejor remuneradas, con un salario anual promedio de 9.268 dólares, lo que equivale a unos 13,9 millones de pesos. Esta cifra representa un ingreso adicional cercano a los 772 dólares mensuales.

En segundo lugar aparece el italiano, con salarios anuales promedio de 8.692 dólares, alrededor de 13 millones de pesos. Recién después se ubican otros idiomas con fuerte presencia regional y global. El portugués ofrece ingresos promedio de 5.737 dólares anuales, seguido por el chino mandarín con 5.668 dólares y el danés con 5.053 dólares.

Un dato llamativo del estudio es que el inglés no figura entre los cinco idiomas mejor pagos en el país, a pesar de liderar ampliamente la demanda laboral.

Demanda laboral y salarios: una relación que no siempre coincide

El ranking de idiomas más solicitados en Argentina está encabezado por el inglés, con 1.198 ofertas de empleo, una cifra que supera en más de un 1.300% al segundo idioma más demandado, el portugués. Detrás se ubican el danés y el italiano, con 81 y 89 ofertas respectivamente, y luego el chino mandarín.

Un informe reciente revela que el alemán lidera el ranking de idiomas más lucrativos en el país, superando al inglés en nivel salarial promedio y consolidándose como una opción estratégica.

Sin embargo, el informe de Preply revela que la mayor demanda no coincide necesariamente con la mejor remuneración. Mientras el inglés concentra la mayor cantidad de búsquedas laborales, el alemán se posiciona como el idioma más lucrativo en términos salariales, seguido por el italiano y el portugués.

Oportunidades globales para profesionales multilingües

El crecimiento del trabajo remoto y la globalización ampliaron el horizonte para quienes dominan más de un idioma. En América Latina, las economías de habla hispana atraviesan una etapa de expansión, con un mercado laboral cada vez más integrado a nivel internacional.

El estudio también analizó las ciudades que ofrecen mejores salarios para profesionales hispanohablantes. San Francisco lidera el ranking mundial con ingresos promedio cercanos a los 92.000 dólares anuales. Nueva York y Los Ángeles también se destacan, con salarios superiores a los 84.000 dólares. Fuera de Estados Unidos, ciudades como Melbourne, Múnich y Londres ofrecen remuneraciones competitivas.