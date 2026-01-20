Cortes de luz: qué es un generador eléctrico y cómo hacerlo casero en pocos pasos

Cuando los cortes de luz se vuelven seguidos, curiosidades aprendidas alguna vez y guardadas en algún sector del cerebro que desconocemos, pueden reaparecer para salvarnos en momentos difíciles.

Ahora que la corriente electrica desaparece permanentemente en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires tener una fuente de energía alternativa, aunque sea básica, puede resultar trascendental. Y existe una forma de construir uno en casa, con insumos básicos y baratos.

Cómo hacer un generador eléctrico casero

Tener una fuente de energía alternativa para mantener cargada la linterna o el celular podría ser clave en estos momentos en que se registran tantos cortes de luz en la Ciudad. Por eso, saber construir un generador eléctrico casero puede salvarnos de consecuencias más graves ocasionadas por los cortes de suministro.

Un usuario de las redes sociales compartió cómo construir un generador en casa, con materiales accesibles y pocos pasos, ideal para situaciones de emergencia como la que se están viviendo en la actualidad.

Qué materiales se necesitan para hacer un generador eléctrico casero

La idea de este tipo de generadores caseros es poder reutilizar piezas y herramientas que muchos tienen en casa en completo desuso. Para construirlo se necesita mínimamente:

Motor DC pequeño , que puede ser de una impresora vieja, un juguete o una herramienta desarmada.

, que puede ser de una impresora vieja, un juguete o una herramienta desarmada. Discos de CD o ruedas livianas para crear una polea o volante.

o ruedas livianas para crear una polea o volante. Cartón, madera o una base rígida para montar el motor.

para montar el motor. Banda elástica o correa para transmitir el giro.

o correa para transmitir el giro. Cables eléctricos y conectores .

. Una bombita LED o pequeño foco para probar la generación.

para probar la generación. Interruptor y cinta aislante para seguridad.

Cómo construirlo en simples pasos