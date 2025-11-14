Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 14 de noviembre 2025

El viernes 14 de noviembre es otra oportunidad para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI.

Noviembre se afianza como uno de los meses más activos del año en materia de consumo, y la billetera digital Cuenta DNI vuelve a ser protagonista. Con una inflación que aún golpea el poder adquisitivo, los descuentos del Banco Provincia se convirtieron en una herramienta clave para estirar el sueldo y aliviar la economía cotidiana de miles de familias.

Las promociones de hoy apuntan a los comercios de cercanía y los mercados locales, con beneficios que pueden significar un ahorro de hasta el 20% en cada compra. Los reintegros se acreditan en los días posteriores y se aplican automáticamente al usar la aplicación.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este viernes

Comercios de cercanía

Los viernes de noviembre llegan con un 20% de descuento en todos los comercios de cercanía adheridos —almacenes, verdulerías, panaderías y pequeños autoservicios—. El beneficio tiene un tope de reintegro de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en compras. La promoción es válida para cualquier usuario o usuaria de Cuenta DNI que pague desde la billetera digital y el reintegro se acredita dentro de los diez días hábiles.

Este beneficio se volvió una de las promociones más utilizadas del programa, especialmente en un contexto donde las familias buscan reducir gastos sin perder calidad en sus compras diarias.

Ferias y mercados bonaerenses

Además del ahorro de los viernes, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días. El beneficio tiene un tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a $15.000 en consumos. Este programa busca fortalecer el comercio local y el acceso directo a productos frescos, impulsando la economía de productores regionales.

Descuento especial en gastronomía

El fin de semana también trae una promoción pensada para jóvenes de 13 a 17 años: el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, habrá un 30% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por persona, lo que equivale a $26.700 en consumos. El beneficio aplica en bares, cafés, heladerías y locales adheridos, siempre que el pago se realice con Cuenta DNI.

Otros descuentos de Cuenta DNI para este viernes