Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 24 de octubre

Cuenta DNI ofrece nuevos beneficios con reintegros y cuotas sin interés en cientos de comercios.

En un mes atravesado por la previa electoral y la incertidumbre económica, Cuenta DNI se consolida como una de las herramientas más efectivas para cuidar el bolsillo. La billetera digital del Banco Provincia, que ya supera los siete millones de usuarios, renovó sus promociones de octubre con foco en el consumo cotidiano, desde carnicerías hasta farmacias.

Hoy, viernes 24 de octubre, los descuentos apuntan a los rubros más demandados por los usuarios en vísperas del fin de semana: comercios de cercanía, ferias y mercados, y universidades. Además, continúan las cuotas sin interés en locales adheridos de toda la provincia.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este viernes 24 de octubre

Comercios de cercanía: el descuento del 20% todos los viernes , con un tope de reintegro de $4.000 por persona , alcanzable con $20.000 en consumos. Aplicable en almacenes, verdulerías, kioscos y pequeños supermercados.

el , con , alcanzable con $20.000 en consumos. Aplicable en almacenes, verdulerías, kioscos y pequeños supermercados. Ferias y mercados bonaerenses: hasta 40% de descuento todos los días , con tope de $6.000 por semana por persona . El beneficio equivale a $15.000 en compras, ideal para quienes aprovechan las ferias itinerantes y mercados locales impulsados por los municipios.

hasta , con . El beneficio equivale a $15.000 en compras, ideal para quienes aprovechan las ferias itinerantes y mercados locales impulsados por los municipios. Universidades: los estudiantes y docentes de universidades bonaerenses también tienen su beneficio. Es un 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. Aplica en comercios adheridos dentro de los campus.

Cuenta DNI.

Otros beneficios activos en octubre

Si bien el foco de hoy está en los comercios de cercanía, otros rubros mantienen descuentos vigentes durante el mes:

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope.

10% los miércoles y jueves, sin tope. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000.

35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000. Tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la aplicación.

Cómo aprovechar los reintegros de Cuenta DNI al máximo

Los reintegros de Cuenta DNI se acreditan de manera automática dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. Para obtener el máximo beneficio, conviene fragmentar las compras semanales (por ejemplo, aprovechar ferias y cercanía en días distintos).

Además, los expertos en consumo recomiendan sincronizar los descuentos con fechas clave, como las previas de feriados o eventos especiales, donde el ahorro puede superar los $20.000 mensuales si se combinan topes.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.