Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy lunes 26 de enero 2025

Cuenta DNI volvió a convertirse en una herramienta central para millones de bonaerenses. En un contexto de inflación persistente y consumo ajustado, la billetera digital del Banco Provincia sostiene un esquema de descuentos que impacta de lleno en alimentos, productos básicos y gastos cotidianos.

Este lunes 26, último de enero de 2026, los beneficios están plenamente vigentes y ofrecen oportunidades concretas de ahorro, especialmente en supermercados. Estas promociones explican buena parte del movimiento comercial de los primeros días del año.

El descuento clave de hoy: 20% en supermercados

El beneficio estrella de este lunes es el de supermercados:

20% de descuento los lunes.

Tope de reintegro: $8.000 por día.

$8.000 por día. Ticket mínimo: $20.000.

La promo aplica en supermercados adheridos de toda la provincia y se suma al esquema semanal que Banco Provincia sostiene de lunes a domingo, con descuentos rotativos según la cadena y el día. Este tipo de beneficios es un factor decisivo a la hora de planificar compras grandes y concentrar consumo.

Librerías y promos que siguen activas en enero

Además de supermercados, este lunes también están vigentes:

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, en comercios adheridos de toda la provincia.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, en comercios adheridos de toda la provincia. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.

Estos beneficios refuerzan una política de consumo cotidiano que apunta tanto a estudiantes como a familias.

Promos de verano que también aplican hoy

Durante todo enero siguen activas las promociones de temporada, pensadas para vacaciones y consumo turístico:

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro y más, además de balnearios emblemáticos.

Si bien el beneficio de comercios de cercanía (20% los viernes) y FULL YPF (fines de semana) no aplica hoy, forman parte del esquema mensual que permite planificar el ahorro a lo largo de enero.

Cómo aprovechar al máximo las promos con Cuenta DNI

Activá tu Cuenta DNI y asegurate de tener la aplicación actualizada.

Pagá con QR o tarjeta digital directamente desde la billetera.

Consultá el listado de comercios adheridos en la web oficial del Banco Provincia antes de comprar.

Recordá que los reintegros se acreditan automáticamente dentro de los 10 días hábiles siguientes.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.