Cuenta DNI: descuento de $6.000 en ferias y mercados para el sábado 27 de septiembre 2025 y cómo conseguirlo

Los beneficios de Cuenta DNI en las carnicerías.

Cuenta DNI ofrece descuentos y beneficios especiales todos los meses para aprovechar de la mejor manera. Se trata de la billetera virtual del Banco Provincia, que busca brindar todo tipo de oportunidades que permiten alivianar los gastos en tiempos en los que se necesita y, al mismo tiempo, permitir darle fuerza en la provincia. Una oportunidad realmente única y para no dejar pasar.

Descuentos en Cuenta DNI para el sábado 27 de septiembre 2025

Aprovechá las Ferias y Mercados Bonaerenses con 40% de descuento con tope de reintegro unificado: $6.000 por semana y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Promoción válida para compras en puestos adheridos, realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Tarjeteá con Cuenta DNI en comercios adheridos con 3 cuotas sin interés: adherí tus tarjetas de crédito y pagá, desde la app, mediante QR. Beneficio exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. Se excluyen de la promoción los comercios del beneficio Alimentos y Carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Ahorrá en Changomás con 20% de descuento sin tope de reintegro y con devolución en el acto: el descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Aplican exclusiones.

40% de descuento en garrafas: aprovechá y ahorrá en la compra o recarga de tu garrafa. Tope de reintegro unificado: $12.000 por mes y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Beneficio exclusivo para compras realizadas a través de la funcionalidad "Pago Clave DNI" o QR de la app. El beneficio aplicará para ventas telefónicas en centros de distribución, o al momento de la entrega de la garrafa.