La duración de la jornada laboral vuelve a estar en el centro del debate sobre el futuro del empleo, en un contexto en el que distintos países analizan alternativas para reducir las horas de trabajo, una investigación de economistas de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, aportó un dato significativo, la semana laboral ideal rondaría las 37 horas para favorecer el bienestar de los trabajadores.

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El estudio, titulado Should Friday be the New Saturday? Hours Worked and Hours Wanted (¿Debería el viernes convertirse en el nuevo sábado?), fue realizado por Gregor Jarosch, Laura Pilossoph y Anthony Swaminathan. Para el análisis, utilizaron datos de una encuesta a empleados de tiempo completo de Alemania y compararon las horas que trabajaban habitualmente con las que deseaban cumplir.

Una investigación de economistas de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, aportó un dato significativo, la semana laboral ideal rondaría las 37 horas para favorecer el bienestar de los trabajadores.

Uno de los principales hallazgos fue que más de dos tercios de los trabajadores encuestados trabajaban más horas de las que realmente querían. A partir de esa información, los investigadores desarrollaron un modelo para calcular cómo influiría una reducción de la jornada en el bienestar de los empleados.

Cómo fue el estudio de la Universidad de Duke

Las simulaciones determinaron que establecer un límite de 37 horas semanales podría generar una mejora del bienestar equivalente a entre el 0,6% y el 1,2% del PBI alemán. Los beneficios potenciales serían especialmente importantes para las mujeres, las personas casadas, los trabajadores con estudios universitarios y quienes tienen ingresos elevados.

La investigación también analizó la posibilidad de reducir la semana laboral a 32 horas, una alternativa que gana espacio en el debate internacional. En Estados Unidos, el senador Bernie Sanders y el representante Mark Takano impulsaron un proyecto de ley que propone pasar progresivamente de 40 a 32 horas semanales durante cuatro años y pagar horas extras cuando se superen las ocho horas diarias.

El exceso de trabajo también tiene consecuencias sobre la salud.

El exceso de trabajo también tiene consecuencias sobre la salud. Una investigación francesa publicada en 2019 encontró que quienes trabajaban al menos diez horas diarias de manera habitual tenían un riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular casi un tercio mayor. Además, un estudio de la Universidad de Stanford de 2013 señaló que la productividad comienza a disminuir cuando se superan las 50 horas semanales y cae todavía más por encima de las 55.

De todos modos, los investigadores de Duke no midieron directamente enfermedades ni establecieron un límite médico de horas saludables. Su trabajo se centró en estimar el impacto económico y sobre el bienestar de una jornada más corta, a partir de datos de Alemania. Por eso, las 37 horas constituyen una referencia para discutir los modelos laborales actuales, aunque sus resultados no pueden trasladarse automáticamente a otros países.