Cuáles son las enfermedades que más causan muertes en la Argentina y por qué  

En la Argentina, las enfermedades no transmisibles (ENT) continúan siendo la principal causa de muerte, a pesar de que desde hace más de dos décadas muestran una tendencia sostenida a la baja. Según el Boletín de Mortalidad por ENT publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, en 2024 casi el 70% de los fallecimientos en el país se debieron a este tipo de patologías.

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El informe, basado en las Estadísticas Vitales de 2024, revela que el 69,1% de las 376.405 muertes registradas en ese año tuvieron como causa una ENT. Este dato confirma que, aunque la mortalidad general desciende, las afecciones crónicas siguen siendo un desafío central para el sistema sanitario. La mortalidad por ENT aumenta de manera sostenida con la edad, alcanzando su pico máximo en el grupo de 75 años y más. Además, el boletín señala que estas enfermedades explicaron el 61,5% de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) antes de los 75 años, con tasas superiores en varones que en mujeres en todos los rangos etarios.

Cuáles son las provincias más afectadas

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A nivel nacional, la Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad (TAMPE) se ubicó en 418,2 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el análisis muestra profundas brechas entre jurisdicciones: Misiones registró la tasa más alta (603,2), mientras que Jujuy tuvo la más baja (305,5).

Entre las provincias con tasas elevadas se destacaron Chaco (489,2), San Luis (475,1) y Formosa (465,7). En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (315,7) y Chubut (348,0) se ubicaron entre las jurisdicciones con menor mortalidad ajustada.

Las principales enfermedades mortales

Al desagregar por tipo de ENT, las enfermedades cardiovasculares ocuparon el primer lugar, con el 40,4% de los fallecimientos. En segundo lugar se ubicó el cáncer, responsable del 23% de las muertes. Más atrás se encontraron la enfermedad renal (3,7%), la diabetes (3,4%) y las enfermedades respiratorias crónicas (2,4%).

Dentro de las cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca representó el 25,1% de las muertes, seguida por las enfermedades isquémicas (21,7%), las cerebrovasculares (16,9%) y las hipertensivas (7%). El perfil cambia según el sexo: en varones predominan las enfermedades isquémicas (25,2%), mientras que en mujeres la insuficiencia cardíaca ocupa el primer lugar (27,5%).

El boletín recuerda que este análisis se realiza desde 1997, cuando se implementó la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10). Desde entonces, las ENT fueron la principal causa de muerte en el país, salvo durante la pandemia de COVID-19, cuando su peso relativo disminuyó.

La tendencia histórica muestra una reducción constante en la mortalidad ajustada por edad. El Porcentaje Estimado de Cambio Anual (PECA) reflejó un descenso del -1,2% anual en la población general, con una caída más marcada en varones (-1,4%) que en mujeres (-1,0%). Para sostener esta curva descendente, el boletín enfatiza la necesidad de articular intervenciones en los tres niveles de atención, combinando prevención primaria, tamizaje, diagnóstico oportuno y control de factores de riesgo como la hipertensión arterial.

Principales causas de mortalidad por ENT

- Enfermedades cardiovasculares



- Cáncer



- Enfermedad renal



- Diabetes



- Enfermedades respiratorias crónicas



