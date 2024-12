Pato Fontanet cantó en el homenaje de las víctimas a 20 años de Cromañón

A veinte años de la masacre ocurrida en Cromañón, Pato Fontanet tocó en el Obelisco con su banda Don Osvaldo en uno de los actos que se llevaron adelante en conmemoración de la fecha. El acto que estuvo organizado por No Nos Cuenten, una de las organizaciones de sobrevivientes, contó además con la presencia del cantante.

Sobre el escenario, apenas terminó el show, aseguró: "Hace veinte años, me dijeron que si me volvía a subir a un escenario me iban a pegar un tiro. Y me iban a poner en una bolsa negra. Muchísimas gracias a los políticos, a los jueces, a los periodistas. Por haber hecho tantas maldades. Gracias a sus maldades, sigo pensando como contestarle con dignidad e integridad".

Bajo el lema “En Honor a la Verdad”, sobrevivientes, familiares y organizaciones se reunieron en el Obelisco desde las 17 horas para recordar a las 194 personas fallecidas y renovar el compromiso con la memoria y la justicia.

Las causas de la tragedia

La investigación posterior reveló una cadena de negligencias y corrupción que permitió que Cromañón operara en condiciones inseguras. Entre los factores clave se encontraban:

Sobreventa de entradas: El local recibió a más del doble de personas de su capacidad permitida.

Materiales inflamables: El techo estaba cubierto con media sombra, un material no apto para lugares cerrados.

Salidas bloqueadas: Las puertas de emergencia estaban cerradas con candados, impidiendo la evacuación.

Estas fallas eran el resultado de un sistema de habilitaciones corrupto y una falta de controles efectivos.