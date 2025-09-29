Triple femicidio en Florencio Varela: el enigma del conductor del “auto de apoyo” que no puede explicar su coartada

El fiscal Adrián Arribas, quien investiga el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, aguarda para indagar a Víctor Lázaro Sotacuro. El presunto conductor de la camioneta Volkswagen Fox blanca, que figura en los videos de las cámaras de seguridad, fue capturado en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera con Bolivia, en La Quiaca.

Sotacuro reside en la villa 1-11-14, de donde huyó en un micro de un tour de compras, el cual lo dejó en la localidad de La Quiaca, al norte de la provincia de Jujuy. Según declaró, escapó por miedo, ya que lo habrían amenazado de muerte. De la investigación surge la implicación de Víctor en los femicidios, y su escape se toma como una fuga.

La coartada de Sotacuro, uno de los detenidos

El abogado del sospechoso, Guillermo Endi, aseguró en diálogo con Infobae que su sobrina entregará el auto a la justicia. Según habría indicado el prófugo, el auto que lo vincula al caso habría quedado abandonado y las dos claves que dio fueron: La Rioja y San Telmo. Sin embargo, las autoridades aún no han dado con el vehículo.

Los agentes consideran que el VW Fox en cuestión podría ser clave en la investigación, ya que creen que pudo haber sido el auto de apoyo que acompañó a la camioneta Chevrolet Tracker en la que se subieron las víctimas el 19 de septiembre, previo al brutal desenlace del caso. A su vez, los efectivos analizan la posibilidad de que el auto del peruano haya cumplido otra función tras el horrible crimen: creen que podría haber trasladado a los sicarios o a personas que presenciaron los crímenes.

Por su parte, tampoco descartan que el prófugo haya estado en el lugar de los hechos, razón por la cual extrajeron muestras de sus uñas para cotejar con el ADN de Lara, Morena y Brenda.

Hasta el momento, la información con la que cuentan los agentes a cargo del caso es que las cámaras de seguridad registraron su paso por las inmediaciones de la casa de Florencio Varela. Ante esto, la sobrina de Sotacuro, de nombre Florencia, quien también asegura ser la mujer que se ve por la ventanilla del auto en una de las fotos que tomaron, dio testimonios sobre lo ocurrido esa noche.

Según el relato de Florencia, ese día al mediodía ella y un amigo, de nombre Diego, usaron el vehículo para hacer trámites en CABA. Horas más tarde, por la noche, su tío le solicitó a ambos que lo acompañaran a buscar a una persona, supuestamente a un albañil, a Florencio Varela, viaje que habría sido contratado por un vecino del barrio, del que no pudo dar más detalles.

Los tres llegaron a un kiosco y esperaron por varias horas hasta que, según la versión de la joven, la pareja de Diego lo llamó y le pidió, por celos, que volviera al barrio del Bajo Flores. Todos volvieron y Florencia se quedó. Lo que el abogado del sospechoso cree es que su cliente regresó a las inmediaciones de la casa donde se cometió el triple crimen, a esperar al pasajero.

El letrado defensor asegura tener los comprobantes que confirman el traspaso del vehículo por:

El Peaje Alberti a las 21:02.

El Peaje de Dock Sud a las 21.10.

Que a las 00.48 volvió a atravesar el Peaje Dock Sud.

Si bien esta información es relevante para el caso, el defensor admite desconocer qué hizo Sotacuro desde la 1.30 a las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, un lapso temporal que coincide con el horario de los asesinatos.

Por el momento, la justicia aún no ha establecido el rol de Víctor Sotacuro en la causa, así como tampoco el de las otras personas a bordo del vehículo.