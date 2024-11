Femicidio de Sofía Delgado: la Justicia imputará a los cinco detenidos por el crimen

Luego de nuevos allanamientos y el hallazgo de rastros biológicos en un galpón de Puerto San Martín, los cinco detenidos por la desaparición y el femicidio de Sofía Delgado, la joven de 20 años cuyo cadáver apareció en la madrugada del jueves pasado en un descampado cerca de la localidad de Ricardone, atado de pies y manos y envuelto en una manta térmica, serán imputados esta semana por el fiscal de San Lorenzo Carlos Ortigoza.

Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que Sofía murió a causa de “asfixia mecánica”, pero todavía no se logró determinar el día de su fallecimiento. El cadáver que encontró la Policía a fines de la semana pasada estaba en avanzado estado de descomposición. La Fiscalía indicó que "se preservaron muestras para realizar exámenes anatomopatológicos" para determinar la presencia de estupefacientes y de fluidos corporales.

Los agentes de la PDI fueron a buscar el cadáver cerca de la ruta de la Cremería, luego de que uno de los cinco detenidos se quebró y reveló el lugar donde habían arrojado el cuerpo. Según medios locales, Eduardo Mordini, el dueño de un taller donde se encontraron evidencias con restos de sangre, habría sido quien le contó a los agentes de seguridad el sitio donde estaba el cuerpo de la chica, quien era buscada desde el 30 de octubre.

En el galpón también se secuestró un Peugeot 308, que fue captado por las cámaras de seguridad el día que desapareció Sofía mientras pasaba por las inmediaciones de la casa donde la chica vivía junto a sus hermanas. “Tenemos el vehículo secuestrado y tenemos distintos elementos como teléfonos celulares que son primordiales en este tipo de casos y que nos ayudó también a nosotros a poder llegar a aquí”, destacó Natalio Marciani, jefe de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por los abogados querellantes, el dueño del taller tenía vinculación con el principal acusado en la causa, Alejandro Bevilacqua, de 35 años, un transportista del cordón industrial que mantenía un "vínculo amoroso cercano" con la joven y que fue detenido junto con su pareja Miranda Leguizamón (29), embarazada de seis meses, en Pergamino.

Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad secuestraron un “kit sado” y juguetes sexuales, elementos que tendrían relación con las circunstancias de muerte de Sofía. Los otros detenidos, Brian Bauman (34) y Natalia Palavecino (46), también están relacionados con Mordini: uno es empleado, y la mujer es pareja del mecánico.

La mamá de Sofía Delgado pidió las penas más duras que existen para los detenidos: "Es la única manera"

Claudina Badaro, la mamá de Sofia Delgado, habló poco tiempo después de que se conocieran los resultados de la autopsia preliminar. “Es sorpresivo y aberrante encontrar así a mi hija en las condiciones en las que la encontré... Tirada en la basura como a un perro", dijo conmocionada en declaraciones televisivas.

En ese marco, aseguró que en el pueblo “están todos callados” frente al caso, ya que las primeras investigaciones indican que detrás del crimen se podría esconder un trasfondo de trata de personas en una “zona roja”, donde se ejercía la prostitución y se vendía drogas. “Esto es un pueblo chico, nos conocemos todos y el barrio entero sabía. Pero están todos callados porque no pueden hablar, tienen terror", apuntó.

"No tengo prueba para demostrar que (las autoridades) tienen que ver. Es lo que pienso. Alguien apoya. Si la matan en Puerto General San Martín, la tienen en Ricardone, atraviesan la ciudad con el cuerpo, lo tiran en un descampado donde hace cuatro meses tiraron a otra chica, ¿entonces? ¿El intendente no hace nada? Pienso yo como persona, no solo como mamá”, continuó.

Contra los detenidos, Claudina pidió las penas más duras que existen. “Pido a quien tenga que hacerlo, crear un proyecto de ley, no sé si para toda Argentina o para Santa Fe, que en caso de estos femicidios, donde se descubre quiénes son los culpables o el culpable declara, automáticamente, pena de muerte para él y todos los cómplices. Es la única manera de que se termine un poco”, aseguró.