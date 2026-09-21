Pensaban que era un gatito común, pero atacaba gallinas y maullaba raro: el ADN confirmó que se trataba de un animal nunca antes descubierto

Un felino vivió durante años bajo cuidado de una familia boliviana, que lo había confundido en todo ese tiempo con un gato doméstico. Algo en el compartamiento de este ejemplar, sin embargo, les despertó la duda de que no se tratara de uno de estos animales.

{{{htmlAmp}}}

Y es que algunos detalles les llamaban poderosamente la atención: su "gatito" cazaba gallinas y hacía ruidos muy distintos a los clásicos maullidos. Pasados los años, esas cuestiones fueron acercadas a especialistas y dieron lugar a una investigación y a un descubrimiento científico extraordinario.

El animal, que había sido trasladado al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde en Bolivia, terminó siendo clave para identificar una nueva especie de felino silvestre. Mediante estudios genéticos se corroboró que representaba al primer descubrimiento de una nueva especie de gato salvaje en más de un siglo. Pero no nos adelantemos.

El felino que pasó inadvertido durante muchos años

El ejemplar había sido encontrado en el 2017, y en un primer momento fue clasificado como un oncilla o tigrillo, que son felinos pequeños de América del Sur. La bióloga boliviana Paola Nogales Ascarrunz advirtió en el 2019 que el animal presentaba diferencias en su tamaño, su pelaje y el patrón de sus manchas.

A partir de esas observaciones, un equipo internacional empezó a investigar sus características. Los análisis de ADN realizados sobre ejemplares actuales y muestras conservadas en museos permitieron confirmar que se trataba de un linaje genéticamente distinto.

La nueva especie fue bautizada como Leopardus tilcayo, aunque también se la conoce como gato tilcayo, en referencia al nombre con el que las comunidades locales identificaban a estos animales.

Una especie chiquita y completamente amenazada

El tilcayo habita en los bosques nublados de los Yungas bolivianos, un ecosistema de gran biodiversidad que enfrenta amenazas como la deforestación, los incendios y la expansión de la actividad minera.

Este felino mide alrededor de 45 centímetros de largo, sin contar su cola, y pesa aproximadamente 1,4 kilos. Su pelaje presenta tonos marrones y manchas oscuras, y su cuerpo es más chico que el de un gato doméstico promedio.

El estudio también reveló que lo que durante mucho tiempo se consideró una única especie de gato tigre sudamericano en realidad comprende al menos cinco especies diferentes. Los investigadores advirtieron que conocer esta diversidad resulta clave para diseñar estrategias de conservación.

Todo esto demuestra que todavía existen especies desconocidas para la ciencia, incluso entre grupos de animales ya muy estudiados. Además, refuerza la importancia de proteger los ambientes naturales donde estas especies sobreviven.