Cortes de luz: cuánto tiempo dura la carne congelada antes de desecharla.

En las últimas horas comenzaron a reportarse cortes de luz en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, una situación que suele repetirse cada vez que el consumo eléctrico se dispara. Más allá de la incomodidad inmediata, la falta de suministro genera una preocupación concreta en muchos hogares: qué pasa con los alimentos que están en la heladera y el freezer, en especial con la carne congelada.

La respuesta a cuánto dura la carne congelada, tras un corte de luz, depende de varios factores, como el tiempo que dura el corte, si el freezer se abrió o no y la cantidad de alimentos que tenga en su interior. Es fundamental tener los mismos presentes, ya que una carne en mal estado puede derivar a una intoxicación.

Cuánto tiempo dura la carne congelada si se corta la luz

En condiciones normales, un freezer bien cerrado puede mantener la temperatura adecuada durante varias horas aun sin electricidad. Según recomendaciones de seguridad alimentaria, la carne congelada puede conservarse entre 24 y 48 horas sin luz, siempre que el freezer esté lleno y no se abra.

Dependiendo de las condiciones del freezer, la carne congelada dura entre 24 y 48 hs tras un corte de luz.

Qué pasa si la carne empieza a descongelarse

Si durante el corte de luz la carne se mantiene fría y con cristales de hielo, puede volver a congelarse sin riesgos. En cambio, si está completamente descongelada y tibia, no es recomendable volver a guardarla.

Una señal clara es la temperatura. Si la carne estuvo por encima de los 5 °C durante varias horas, aumenta el riesgo de proliferación bacteriana, incluso si luego vuelve a congelarse. En este sentido, una carne en mal estado suele tener las siguientes características:

Olor fuerte o desagradable.

Color apagado o verdoso.

Textura viscosa o pegajosa.

Líquido oscuro en exceso.

Ante la duda, la recomendación es no consumirla. Cocinarla no elimina todas las bacterias que pueden haberse desarrollado. Para evitar que esto pase, es fundamental no abrir el freezer salvo que sea indispensable y agrupar los alimentos congelados. Al mismo tiempo, se puede anotar la hora del corte para tener una referencia, y si se extiende, priorizar el consumo de carnes que se descongelaron por completo.

En verano, los cortes de luz pueden convertirse en un problema sanitario si no se toman precauciones básicas. Saber cuánto dura la carne congelada y cuándo conviene deshecharla es importante para no terminar en situaciones de salud indeseadas.