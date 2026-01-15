En horas del mediodía, comenzaron a reportarse masivos cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) el corte se dio por la gran demanda de energía de los últimos días.

Además de las interrupciones del servicio eléctrico que se dieron en locales comerciales y viviendas, se registró la caída de diversas páginas oficiales, durante horas. Usiarios reportaron que no estaba funcionando la web de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Noticia en desarrollo