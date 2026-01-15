EN VIVO
Cortes de Luz

Caos total por los cortes de luz en CABA: colapsaron durante horas las webs oficiales

El servicio eléctrico se ha visto alterado este jueves por la tarde. Más de 800 mil personas sufrieron cortes de luz, en medio de la ola de calor.

15 de enero, 2026 | 16.44

En horas del mediodía, comenzaron a reportarse masivos cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) el corte se dio por la gran demanda de energía de los últimos días. 

Además de las interrupciones del servicio eléctrico que se dieron en locales comerciales y viviendas, se registró la caída de diversas páginas oficiales, durante horas. Usiarios reportaron que no estaba funcionando la web de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). 

Noticia en desarrollo

Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas