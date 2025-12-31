Corte de luz masivo: las imágenes del obelisco y buenos aires a oscuras.

En vísperas de 2026, la ciudad se acostó entre sombras tras un corte de luz masivo que afectó a amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) en la noche del martes 30 de diciembre, bajo una intensa ola de calor que superó los 35 °C.

El apagón, reportado pasadas las 23 hs por redes sociales y usuarios de la plataforma X (ex-Twitter), dejó calles, barrios y edificios icónicos como el Obelisco prácticamente a oscuras, con imágenes virales de vecinos caminando entre sombras y otros espacios iluminados solo por las pantallas de sus teléfonos.

Según reportes oficiales y monitoreos de usuarios, la falla comenzó por un desperfecto en la subestación Bosques, que a su vez afectó a varias subestaciones en la Capital y el Conurbano, provocando interrupciones en el suministro eléctrico durante horas.

Imágenes que circularon en redes

Las publicaciones de la noche mostraron escenas inéditas en el centro porteño, mientras en barrios residenciales se veían ventanas sin luz, en el entorno del Obelisco y avenidas principales como la 9 de Julio y Córdoba, el emblemático monumento quedó sin su habitual iluminación, generando estampas poco comunes en estas fechas. Usuarios etiquetaron las publicaciones con mensajes de sorpresa y reclamo, destacando el contraste entre la celebración de fin de año y la falta de energía.

Además del microcentro, barrios como Recoleta, Palermo y otras áreas del AMBA reportaron interrupciones prolongadas, mientras que la distribuidora Edesur señaló que las reparaciones fueron progresivas a lo largo de la madrugada y la mañana siguiente.

Las altas temperaturas de estos días y el uso intenso de sistemas de refrigeración habrían aumentado la demanda energética, complicando la estabilidad de la red eléctrica en un momento crítico de consumo.

Las empresas responsables del servicio informaron a través de sus cuentas oficiales en redes sociales que técnicos trabajan para restablecer el suministro en etapas y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas. A primera hora del 31 de diciembre, aún quedaban sectores sin luz mientras se completaban las tareas de reparación.

Este apagón masivo se suma a episodios recientes de interrupciones del servicio en años anteriores, lo que generó un nuevo debate sobre la infraestructura energética en la capital y la zona metropolitana.