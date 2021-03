Finalmente, el noveno vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú trae unas 370 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V. De esta forma, la Argentina supera las 5 millones de dosis recibidas efectivamente, a las que habrá que sumar el primer lote de 218 mil que llegan este domingo como parte del programa COVAX de la ONU.

El vuelo AR 1065 arribará a las 15 horas en el aeropuerto de Ezeiza, y traerá 370 mil unidades de la dosis 1 de la Sputnik V. En los últimos 10 días, Argentina recibió 1.170.000 vacunas provenientes de Rusia. Argentina cuenta con 5.250.540 de dosis desde que inició la vacunación.

Luego del procedimiento de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, las dosis serán distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días, tras la autorización de uso de la ANMAT.

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana ya son 4.197.945 las vacunas distribuidas, 3.474.415 las aplicadas, 2.824.344 personas recibieron la primera dosis y 650.071 ambas.

El vuelo se realizó de forma directa en aproximadamente 18 horas, lo que posibilitó ampliar la capacidad de frío de los distintos contenedores, y reducir la duración del viaje para evitar cambios de aviones y esperas en diferentes aeropuertos.

Vacunas: Argentina fue de los países que más dosis recibió en relación en sus compras

El ritmo de producción de vacunas no alcanza, ni se acerca, a la demanda mundial. Unas pocas potencias acaparan la enorme mayoría de lo que se fabrica. Un tercio de los países del mundo todavía no recibieron ni una sola dosis. Los laboratorios no alcanzan a cumplir con sus compromisos pero se resisten a liberar las patentes. Un embudo fatal que se cobra miles de vidas diarias en todo el planeta.

En ese contexto, la Argentina no desentona. Ya tiene más de cinco millones de dosis y compromisos por diez veces esa cifra, suficientes para inmunizar a toda la población adulta. Las demoras en el cumplimiento de esos contratos no se le puede achacar al comprador, cuando es una situación que se reitera en todas partes del globo. Algunos casos a modo de ejemplo: Francia y Australia recibieron apenas el 0,35%,de las vacunas que encargó, Japón el 0,25%, Paraguay solo el 0,5% y Nueva Zelanda el 2%. Argentina, por su parte, recibió 7,5% de las vacunas por las que firmó contrato.

El operativo de vacunación comenzó lento los primeros dos meses del año pero comenzó a tomar velocidad a partir de la segunda semana de marzo. La semana pasada, la escasez de vacunas obligó a imprimirle un freno a ese impulso, pero la llegada de 800 mil Sputnik en los últimos diez días y una perspectiva más holgada para las próximas semanas permitirá recuperar el ritmo.