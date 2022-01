Aseguran que la vacunación contra COVID-19 no afecta a la fertilidad ni al embarazo

Un estudio hecho en mujeres que realizaron un proceso de fecundación in vitro asegura que "no hay ninguna diferencia entre las embarazadas vacunadas y no vacunadas" en lo que respecta a varios marcadores clave de la fertilidad.

28 de enero, 2022 | 19.59

Un estudio realizado en mujeres que realizaron un proceso de fecundación in vitro asegura que "no hay ninguna diferencia entre las embarazadas vacunadas y las no vacunadas en lo que respecta a varios marcadores clave de la fertilidad como la calidad de los óvulos, el desarrollo de los embriones, las tasas de embarazo o abortos prematuros", se informó hoy. Una de las grandes preocupaciones desde el inicio de la pandemia ha sido cómo pueden afectar las vacunas, para hacer frente al coronavirus, a embarazadas y sus futuros hijos, y "los ensayos clínicos publicados hasta ahora confirman su seguridad y las autoridades sanitarias recomiendan el uso de las vacunas", detalló este viernes un informe publicado por el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), de España El trabajo publicado explica que "en investigaciones anteriores se comprobó que la vacunación frente a la COVID-19 ayuda a proteger a las embarazadas, confiere anticuerpos a sus bebés y no aumenta el riesgo de parto prematuro ni de problemas de crecimiento fetal". Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Obstetrics & Gynecology reveló que tampoco afecta a los resultados de fertilidad en pacientes sometidas a fecundación in vitro (FIV). Los investigadores de la Escuela de Medicina Icahn del Mount Sinai y las Clínicas de Medicina Reproductiva de Nueva York compararon las tasas de fecundación, embarazo y aborto prematuro en pacientes de FIV que habían recibido dos dosis de vacunas fabricadas por Pfizer o Moderna con los mismos resultados en pacientes no vacunadas. "Estos hallazgos no muestran absolutamente ninguna diferencia entre las pacientes vacunadas y las no vacunadas en la estimulación ovárica, la calidad de los óvulos, el desarrollo de los embriones, las tasas de embarazo y los abortos prematuros", dijo Christopher Zahn, vicepresidente de las actividades prácticas en el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG). Este estudio no analizó la vacuna de refuerzo porque su aprobación fue posterior y los datos aún se están recopilando. "Sospechamos que el refuerzo es tan seguro como recibir las dos dosis originales de la vacuna. Queremos analizar esto sistemáticamente y, una vez que tengamos más datos, también publicarlos", explicó Alan Copperman, profesor de obstetricia, ginecología y ciencias de la reproducción en Icahn Mount Sinai y autor del estudio. En el estudio participaron, entre febrero y septiembre de 2021, mujeres cuyos óvulos fueron extraídos y fecundados por espermatozoides en un laboratorio, creando embriones que fueron congelados y posteriormente descongelados y transferidos al útero, y pacientes en tratamiento médico para estimular el desarrollo de los óvulos. Los dos grupos que se sometieron a la transferencia de embriones -214 vacunadas y 733 no vacunadas- tuvieron tasas similares de embarazo y de pérdida temprana del mismo. Asimismo, los dos grupos que se sometieron a la estimulación ovárica -22 vacunadas y 983 no vacunadas- tuvieron tasas similares de óvulos extraídos, fertilización y embriones con un número normal de cromosomas, entre otras medidas. Devora Aharon, primera autora del estudio e investigadora en Icahn Mount Sinai y RMA de Nueva York, dijo que este hallazgo "debería ser tranquilizador para aquellas personas que están tratando de concebir o se encuentran en los primeros momentos de un embarazo. Saber que la vacuna contra el coronavirus no afecta a su potencial reproductivo las reconfortará". Con información de Télam