Semana del parto respetado: la violencia obstétrica en primera persona y los testimonios más crudos

La pandemia visibilizó la violencia obstétrica que sufren las mujeres y personas gestantes. Lo cierto es que el incumplimiento de la ley de Parto Respetado o Parto Humanizado no es de ahora y decenas de lectores de El Destape nos contaron sus crudas historias.

En el marco de la semana del parto respetado o parto humanizado en la Argentina, la pandemia visibilizó y recrudeció la violencia obstétrica que vienen sufriendo mujeres y personas gestantes en el preparto, parto y postparto aún con la Ley de parto respetado vigente. Cabe recordar que en CABA rige la Ley 6365 de Parto Respetado desde comienzos del 2021, mientras que en la provincia de Buenos Aires desde 2020 cuando se adhirió a la Ley nacional 25929 de Parto Respetado.

Son decenas de mujeres y personas gestantes que denuncian que sufrieron algún tipo de violencia obstétrica durante el preparto, parto y post parto. El Destape recibió algunos de esos testimonios escalofriantes que se viven tanto en hospitales públicos como en clínicas privados, en los que la madre o persona gestante y su bebé sufren la vulneración de sus derechos.

Testimonios de violencia obstétrica en primera persona

"Me indujeron el parto porque la obstetra tenía un curso, me enteré después", es el testimonio en primera persona de una usuaria de Instagram que decidió contar su historia a este medio. La ley establece el derecho a elegir de manera informada y con libertad el lugar y la forma en que vas a transitar el trabajo de parto y la vía de nacimiento; de recibir información sobre las distintas intervenciones de salud que pueden suceder durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, y a participar activamente en las decisiones cuando existieren diferentes alternativas.

A este testimonio se suman: "Me ataron y me pusieron la epidural (anestesia) obligada porque tenía 20 y me iba a poner histérica"; "Me tuvieron más de 18 horas con contracciones y gracias a eso mi bebé quedo sin oxígeno". Mientras que la Ley 25.929 de “Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento” garantiza el trato digno y respetuoso durante el embarazo, el parto y el puerperio.

"Me tuvieron dos días en la guardia sin comer con suero y sin visita", relata otra persona gestante a quien no respetaron su derecho de ser acompañada durante todo el proceso de preparto, parto y postparto, como tampoco tratarla dignamente.

El reclamo del cumplimiento de la Ley de Parto Respetado

Según las asociaciones que acompañan a embarazades y exigen sanciones por parte del Estado para que se cumpla la ley de Parto Respetado o Parto Humanizado, la violencia obstétrica ocurre tanto en hospitales públicos como en clínicas privados. La licenciada en psicopedagogía y doula, que acompañó a embarazades durante la pandemia, Lucía Ybañez, dio cuenta, en diálogo con El Destape, que en medio de la pandemia "hubo un aumento notable y alarmante del no cumplimiento de los derechos plenos de las personas gestantes como estar informadas, acompañadas, estar con el bebé al momento de nacer". En este sentido, la profesional también admitió el incremento de la violencia psicológica que se ejerce sobre las mujeres y personas gestantes como también en sus acompañantes.

En este sentido, también llegó a este medio una denuncia sobre un parto en el que estuvo en riesgo la vida de la mujer y su hijo/a y culparon a la madre. "Tuve secuelas físicas y psicológicas", admite la afectada.

Lo cierto es que los relatos acerca de la violencia obstétrica por parte de mujeres y personas gestantes se extienden en todos el territorio argentino donde no se está cumpliendo la ley que exige un parto respetado en todas su etapas. Es por eso que desde las asociaciones que acompañan a mujeres y personas gestantes coincidieron en que la pandemia visibilizó y recrudeció la violencia obstétrica y la falta de cumplimiento de la ley de Parto Respetado, por lo que exigieron que desde el Estado se sancionen a los profesionales que ejerzan violencia para que las denuncias se concreten.

"Es urgente que hayan sanciones para aquellos que no cumplan la ley de parto respetado y ejerzan violencia obstétrica porque sin sanción la ley está vacía", exigieron. "No hay sanciones a quienes no cumplan la ley, por eso es necesario un canal claro para ingresar los reclamos por incumplimientos de la ley porque las mujeres se pierden en el circulo de reclamos y hay situaciones de vulneración que no se pueden esperar", completaron.