Récord de vacunación: Argentina superó las dos millones de aplicaciones en una semana

El sábado se alcanzó el récord de aplicaciones diarias con 361.972 inoculaciones. El promedio de vacunación por día fue de 296.98, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación en todo el país. La clave de los acuerdos alcanzados por el Gobierno nacional y los avances tecnológicos en el país.

Argentina sigue avanzando en su lucha contra el COVID-19 con medidas de restricciones clave para contener la propagación del virus como también en el plan de vacunación, un esfuerzo descomunal que está llevando adelante el Gobierno ante un mundo donde escasean las vacunas y solo los países más ricos tienen acceso a ellas. Pese a estas dificultades, la gestión de Alberto Fernández viene avanzando en acuerdos con diversos laboratorios en todo el mundo y en uno de los proyectos más ambiciosos que es la producción local de la vacuna Sputnik V con la llegada del principal activo.

En este marco, comienzan a visualizarse los primeros logros entre ellos el récord de este fin de semana de las más de dos millones de aplicaciones de vacunas contra el COVID-19 en una semana en todo el país. Según detalló el Ministerio de Salud de la Nación, durante los últimos 7 días se alcanzó la cifra récord de 2.078.867 aplicaciones en todo el territorio argentino, con un promedio de 296.981 inoculaciones diarias, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional con el objetivo de combatir la pandemia del coronavirus.

El lunes 31 de mayo fueron inoculadas 239.781 personas en todo el país, el martes 1 de junio 304.037, el miércoles 278.080, el jueves 294.872, el viernes 356.454 y el sábado 361.972, alcanzando el récord de aplicaciones diarias, mientras que ayer domingo se vacunaron 243.671 personas. A su vez, en el lapso de esta última semana arribaron al país un total de 2.966.750 vacunas: 2.148.600 Astrazeneca el lunes pasado y 818.150 Sputnik V del componente 1 el último jueves.

De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas 17.863.890 vacunas, de las cuales 14.336.164 ya fueron aplicadas: 11.290.468 personas recibieron la primera dosis y 3.045.696 ambas.

Producción de vacunas a nivel local

En tanto, esta madrugada partió hacia Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá dosis 1 y 2 de Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción en el país. El regreso está programado para el martes por la tarde.

Es así que al recibir la materia primera del Centro Gamaleya, la planta de Laboratorios Richmond se encargará del formulado, el filtrado y el fraccionado en viales. En este marco, las primeras 500 mil dosis podrían producirse la semana que viene, aunque la distribución hacia la población del lote inicial a fin de mes aproximadamente. Luego, el objetivo estará en fabricar 2 millones mensuales para luego aumentar la producción a 5 millones. Con ello, el país podría culminar el proceso de inmunización de su población y comenzar a exportar la Sputnik V a los países de la región.

Restricciones y avance de la vacunación en el país

En este marco, funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación mantuvieron una videoconferencia con integrantes del comité de expertos que asesora al presidente, Alberto Fernández, donde destacaron el avance de plan de vacunación y el impacto positivo de las últimas restricciones llevadas adelante por el Gobierno nacional en pos de detener el avance del COVID-19.

La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, presentó un reporte de la situación epidemiológica a nivel nacional que incluyó el análisis de las curvas de incidencia de casos de cada provincia, hasta la semana epidemiológica 22, donde se evidencia la estabilización de casos en algunas jurisdicciones, como así también el crecimiento de los mismos en otras.

Si bien, remarcó que la ocupación de camas UTI sigue siendo preocupante, ya que aunque en el último día se observó un ingreso menor de pacientes a cuidados intensivos, la tensión en el sistema de salud persiste, ya se observa una reducción de la mortalidad en los mayores de 60 años debido a la incidencia de la vacunación.

En este sentido se destacaron el resultado positivo de los últimos 9 días de aislamiento en el descenso de casos y se abordó la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, como una de las acciones puntuales para contribuir a reducir la circulación de personas.

Por otra parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, compartió un informe sobre el avance en el plan de vacunación y destacó el récord de llegada de vacunas durante los últimos días. “Entre la semana pasada y ésta recibimos cerca de 6 millones de vacunas que ya están siendo distribuidas a las provincias”, informó y agregó que “el primer objetivo es avanzar y completar la población objetivo todos los mayores de 60 años, el personal estratégico, las Fuerzas de Seguridad y las personas de 18 a 59 con comorbilidades”.

Reducción de la letalidad del COVID-19

De acuerdo a datos presentados por el Ministerio de Salud, la letalidad por COVID-19 disminuyó respecto del año pasado: en 2020 fue de 2,8% y en lo que va de 2021 es de 1,4%. De acuerdo a las franjas etarias, en menores de 60 años la letalidad cayó de 0,6% en 2020 y a 0,4% en 2021. En los mayores de 60 años disminuyó de 15,9% a 8,4% este año.

Castelli además comunicó a los expertos que, junto a la CoNaIn (Comisión Nacional de Inmunizaciones) y tras el alcance del consenso con las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones durante el último COFESA, se acordó avanzar con la vacunación de las personas de 55 a 59 años y luego de 50 a 54 con mayor riesgo de exposición para seguir bajando la mortalidad.

En tanto, los especialistas manifestaron su satisfacción por el arribo de un mayor número de vacunas y destacaron el impacto de la inoculación en la mortalidad, pero aclararon que con la vacunación no alcanza para disminuir el número de casos y manifestaron la importancia de continuar con las medidas de restricción a la circulación. “Sin vacunas no se puede, pero con vacunas solas no alcanza”, resumió Pedro Cahn.