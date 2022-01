Récord de casos COVI-19 en Argentina: la positividad alcanzó el punto más alto de la pandemia

La cifra se debe en gran parte al avance de la cepa Ómicron en todo el país. En la parte más complicada de la pandemia, esta cifra rondaba el 40%.

El avance de la cepa Ómicron a nivel mundial demostró el alto índice de contagiosidad que tiene y, en todo el mundo, se expandió a una velocidad atroz. En estas últimas semanas, Argentina pasó récord de contagios y, además, tuvo los índices de positividad más grandes.

Los índices mundiales demostraron que la variante Ómicron es una de las más contagiosas, pero -afortunadamente- como consecuencia de las vacunas, no genera grandes problemas en las personas. No obstante, si se manifiesta en una gran cantidad de contagios. Como consecuencia, este martes, la positividad de los testeos mostró que se hicieron 154.853 y, en total, hubo 81.210 nuevos casos. Es decir se trató de un 52,44% de positividad. Es la cifra más alta de la pandemia, aunque vale decir que hubo diferentes formas de testear, ya que en un principio se trató de ubicar en la zonas con más casos.

En los datos entregados por el sitio de estadísticas "Our World in Data" se puede ver, por ejemplo, como la positividad supuso un aumento a partir de mediados de diciembre (No está actualizado hasta el 4 de enero). Además, también se ve -tal cual contó El Destape- como este crecimiento de casos es similar a lo ocurrido en mayo de 2021, cuando se dio el anterior pico de casos. Más allá de esta situación en el verano, lo cierto es que la parte más dura de la pandemia en el país llegó con la segunda ola durante el otoño invierno con el punto máximo en mayo donde hubo mas de 40 mil casos y un pico de más de 700 fallecimientos. Es decir, en aquel entonces, la letalidad era muchísima más pronunciada.

Según Our World in Data, Argentina tiene un 83% de personas con, al menos, una dosis y un 71% de su población con el esquema completo. Con estas cifras, está por encima del promedio de Sudamérica, América del Norte, Asia, Europa y África. Está por encima de los niveles de países centrales como Francia, Alemania y Estados Unidos. En este punto, en la región solo Chile, con 20 millones de habitantes aproximadamente, alcanzó porcentaje superior.

En este mismo punto, Argentina no es el único caso que está subiendo las cantidades más altos de casos desde que comenzó la pandemia. Sin ir más lejos, en España, se registraron 372.000 nuevos casos en tan solo 24 horas. En Estados Unidos, también hubo cifras por encima del medio millón de casos. Por otro lado, la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, dijo que hay "jurisdicciones con circulación comunitaria de (la variante) Ómicron (de coronavirus) que están conviviendo con otras donde predomina la Delta", al referirse a la suba de casos de las últimas semanas.

En charla con Radio Continental, además, Tarragona indicó que desde el Ministerio esperan que los próximos días haya una suba de casos como consecuencia de los encuentros por fin de año y las fiestas.