Como Europa, la Argentina pegó un salto en los registros diarios de casos de coronavirus y se determinaron cierres nocturnos en todo el país para controlar la multiplicación de los contagios. La médica infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, habló con El Destape y aseguró que estas medidas servirán para mitigar las infecciones pero que, de seguir así, será necesario un nuevo cierre total para que el sistema sanitario no colapse.

El rebrote no encuentra al sistema sanitario con una ocupación cero de camas de COVID. Además, llegó con una base de cinco mil casos diarios y no de cero o de cien, sumado al cansancio del personal de salud que trabaja incansablemente desde marzo. La vacuna servirá para que los profesionales puedan desempeñarse sin miedo hasta lograr, con el paso del tiempo, la inmunidad de rebaño y terminar con la circulación comunitaria.

- ¿Estamos atravesando una segunda ola o es un rebrote?

- Es un rebrote porque, en realidad, no es un nuevo virus. Nunca se fue. Era y es una posibilidad, porque cuanto más dejes correr al virus, más probable es que te surja una situación así. Cuando empezó a bajar, se trató de inventar que la cepa en Argentina era más buena pero es mentira, es la misma de siempre. Se transmite de la misma forma, por ahí es más contagiosa pero no es la razón por la cuál tenías que cerrar. La razón es que el único método para lograr terminar con la pandemia es cerrar. No lo hicieron y para mi se buscaron una bonita excusa para hacerlo, pero tendría que haber sido de entrada.

- En un par de semanas los casos subieron lo que, al principio, habían subido en cinco meses. ¿A qué se debe?

- Es lo de Europa. Hacen creer que es la segunda ola pero ¿cómo va a ser la segunda ola si arrancaste con cinco mil casos? Si le querés llamar "ola" a un sube y baja porque abro y cierro, estamos de acuerdo. Si querés llamarle "ola" a un "se terminó lo primero y arrancó lo segundo", es mentira. Para hablar de segunda ola se tendría que haber terminado la primera.

- ¿Los cierres nocturnos van a servir para controlar los contagios?

- Va a servir para mitigar los contagios que se iban a provocar en la noche. Desde el Gobierno ven que en esa franja son mayores. A mitad de año usé el concepto de burbujas o teoría de los corrales para explicar por qué, pese a las aperturas en Ciudad, los casos bajaban. La respuesta es que a la noche vos te volvías a tu casa. Podías ir al trabajo y volvías a tu casa. Entonces, si bien había gente que estaba saliendo, una vez que se contagiaba lo transmitía a las personas con las que vivía y ahí quedaba. En cambio, si uno se va a tomar café a un bar, va saltando ese corral y empezás a multiplicar, que es lo que pasó. Eso hizo que volvieran a aumentar.

- Entonces tiene sentido que se cierre la noche...

- Además, creo que lo que están haciendo es decir "te voy avisando que te voy a cerrar". Yo creo que ese es el paso que sigue porque no tenés la misma capacidad que tenías antes, ya está ocupada porque tampoco se desagotó el sistema a cero. No es que arrancás con 100 mil camas, por ejemplo, sino con 80 mil. Encima el número de casos del que partís no es cien, es de cinco mil, siete mil o diez mil. Ahora vas a ver que, como ocurrió en otros países, los contagios son entre los 15 y 25 años. Perfecto, pero dentro de tres semanas serán entre 35 y 45 años, en un mes y medio van a ser entre 45 y 50... Sí o sí lo vas trasladando a otra población en la que el virus no es tan inocuo. Los números que está empezando a haber son enormes.

- ¿Cada vez hay más asintomáticos?

- Cada vez hay más asintomáticos. Cada persona que se infecta, al segundo o tercer día ya puede empezar a liberar virus y contagiar. A partir de ese día, durante otros diez, va a infectar a diez personas por día si lo dejás salir. Y cada una de esas diez personas va a infectar a otras diez. Tenés una multiplicación impresionante, es de terror. En pocos días duplicás el número de casos y se te escapan, por más que la mayoría sea asintomática. ¿Te parece que recién ahora sea relevante que los asintomáticos contagian? La gente está en contacto con personas que no tienen síntomas. Al virus no lo sacaste de terapia intensiva, lo sacaste del colectivo. El asintomático contagia, lo sabemos de todas las infecciones.

- ¿Creés que es posible una cuarentena como la de marzo?

- Pienso que si seguís así, realmente vas a ver colapsar el sistema.

- ¿Cómo está la ocupación de camas?

- En el Muñiz veníamos desagotando el pabellón que tiene 150 camas, se empezó a bajar la ocupación y hasta estaban pensando en cerrar alguna sala. Normalmente éramos cuatro terapias pero nos dieron dos más. De esas, cerraron dos. Una volvió a ser de pediatría y nosotros volvimos a ser terapia intensiva no COVID. La sala COVID ya está llena y tiene unas once camas. La otra, que son 20 más, también está hasta arriba.

- ¿O sea que van a tener que volver a habilitar las otras?

- Exactamente.

- ¿Cómo está el personal de salud? Porque cuando hablamos de colapso hablamos de cama pero también de las personas.

- Hay un poco de las dos cosas. Hay un cansancio y todo el tema económico. Mucho enojo, en general, del personal de la salud que votó a Macri porque le habían dicho que podía estar mejor. Después se dieron cuenta que antes estaban bien y que les habían mentido. Encima vinieron con el tema de que les cortaban las licencias a enfermería y ahora dicen que no es así. Cedieron y enfermería se va a tomar licencia porque ellos sí están desde marzo. La única licencia que se tomaron fue por estar aislados porque tuvieron COVID o porque lo tuvo algún compañero. Y ver venir la que se viene venir... están enojados.

- ¿Cómo impacta la vacuna en el personal de salud?

- La vacunación nos va a servir para trabajar tranquilos, que ya no tengas la espada de Damocles en el personal de que se va a contagiar y te va a faltar o que va a contagiar a su familia. A la larga, la lógica es que todo tu personal se va a infectar. Con la vacunación, eso lo vas a ir resolviendo. Ahora estamos viendo con quiénes van a seguir. Lo que están buscando es alcanzar la inmunidad de rebaño comunitaria. Eso va a hacer que haya más gente inmunizada que no inmunizada entonces el virus se va a ir extinguiendo. Si tenés cubierta a tu población de riesgo, los casos graves van a bajar drásticamente. Si vacunaras a los niños en algún momento - el año que viene o el otro -, ya tenés asegurado que en dos o tres años sacás la circulación comunitaria.

- ¿Ya te vacunaste?

- Fui una de las cinco primeras vacunadas del Hospital Muñiz. Fue muy tranqui, hice como que terminaba hablando en ruso pero no me volví más comunista de lo que ya era. Me río porque mi abuela era comunista, para nosotros la Madre Patria siempre fue Rusia. Esa noche tuve un poco de dolor en el hombro, a los dos días el consabido tumorcito que indica que estás prendiendo. El efecto de que se te inflame es el que estás buscando.