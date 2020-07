Nuevo funcionario del Gobierno dio positivo de coronavirus

Se confirmó un nuevo caso de coronavirus en el Gobierno: se trata de Martín Gill, secretario de Obras Públicas de la Nación, quien dio a conocer la noticia a última hora del martes a través de sus redes sociales. Así, ya son al menos tres los casos confirmados dentro del Poder Ejecutivo nacional, tras informarse que Magdalena Odarda (titular del INAES) y Eduardo Villalba (secretario de Seguridad) contrajeron la enfermedad.

Según contó Gill, se encuentra asintomático y aislado en Buenos Aires. "Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo", informó.

Luego de transmitir cierta tranquilidad con respecto a su estado de salud, el funcionario resaltó la gestión del Ministerio de Obras Públicas a lo largo de los últimos meses: "Desde que comenzó la lucha contra esta pandemia hemos trabajado incansablemente en mejorar la infraestructura sanitaria de la Argentina, construyendo y ampliando hospitales".

Asimismo, Gill aclaró que como tiene un cargo en el Gobierno, no violó la cuarentena obligatoria, rumor que comenzó a circular rápidamente una vez confirmado el resultado del testeo: "Cumplo mi rol como trabajador esencial y circulo con la autorización correspondiente, de tal modo que no he violado disposiciones que tengan que ver con la cuarentena que impera en diversas regiones del país".

En este sentido, destacó que fue "adoptando todas las medidas preventivas para evitar el contagio, pero, en mi caso, no han sido suficientes. Como lo plantea nuestro presidente Alberto Fernández, estamos atravesando el momento más difícil".

Finalmente, el secretario agradeció las muestras de preocupación y pidió que la sociedad se cuide, teniendo en cuenta el aumento de los contagios en los últimos días: "Es clave cuidarnos para minimizar el riesgo de contagio todo lo que se pueda. Agradezco las muestras de preocupación, cariño y afecto. Cuidémonos más que nunca".

El caso de Martín Gill se suma a la lista de los políticos que en último tiempo contrajeron el virus COVID-19. Esta misma semana se informó que El secretario de Seguridad Eduardo Villalba contrajo el virus. También dio positivo Martín Insaurraulde- que ya se encuentra recuperado, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la presidenta del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Magadalena Odarda, entre otros.