Migraciones denunciará penalmente a las personas que no cumplan la cuarentena

La Dirección de Migraciones iniciará el martes 287 denuncias penales por incumplimiento de cuarentena y podrían ir hasta 5 años presos.

La Dirección Nacional de Migraciones (iniciará el martes 287 denuncias penales contra personas que no cumplieron la cuarentena obligatoria al ingresar al país desde el exterior. La información fue confirmada por la titular del organismo, Florencia Carignano, quien advirtió que esa infracción contempla penas de entre 3 y 5 años de prisión.

"El martes estamos iniciando 287 denuncias penales, son las personas que no encontramos en sus domicilios, a todas estas personas les cabe una denuncia y van a tener que responder", aseveró la funcionaria luego de que Migraciones detectara que el 38% de las personas que ingresan a la Argentina no cumple con el aislamiento obligatorio para prevenir la transmisión de coronavirus.

En ese marco, la responsable de Migraciones detalló que "les corresponden penas de 3 a 5 años a la gente (que incumple la normativa)" y advirtió: "No es broma propagar una enfermedad contagiosa, que es el delito, lleva a prisión".

La DNM realizó esta semana 747 inspecciones de domicilios declarados en ocho provincias y la ciudad de Buenos Aires (CABA) para constatar el cumplimiento del aislamiento. En los operativos detectaron 287 incumplimientos, lo que representa más del 38%. "Ese 40% - que incumple la cuarentena- nos pone a nosotros como sociedad en un gran problema", criticó Carignano.

Asimismo, sostuvo que "es clave la cuarentena no por un capricho del Estado, (sino porque) hay personas a las que recién a los dos días se le empiezan a manifestar los síntomas" de la enfermedad.

La cifra de incumplimientos al aislamiento tras regresar de un viaje al exterior fue informada cuando se puso en marcha un refuerzo en los controles para colaborar con las provincias y evitar la propagación de las variantes más infecciosas de coronavirus, que aún no tienen circulación en Argentina, como es la variante Delta.

"Es vital el retraso, el virus ingresó a todo el mundo, es casi imposible frenarlo", remarcó Carignano en diálogo con Radio AM 990 y explicó: "Hablamos de retrasar cepas que todavía no están en la Argentina y para eso es importantísima la cuarentena".

En la entrevista, la directora de Migraciones citó como ejemplo el caso de un pasajero que hace unos meses volvió al país desde Miami y subió a un avión con COVID-19: "A esa persona la embargaron, una multa bastante importante, y sigue un proceso penal para ver si no va detenida". Además, la funcionaria adelantó que "se van a estar tomando medidas en las próximas horas porque por unos pocos que no quieren cumplir (no es justo que) todo el mundo tenga que volver a restricciones fuertes".

La directora de Migraciones reiteró que todas las personas que ingresan al país tienen que tener un PCR negativo y que la únicas vías de ingreso habilitadas al país son los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y San Fernando