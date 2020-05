Lunes 25 de mayo: el resumen de noticias para que termines el día informado

Otro día de contagios por coronavirus, el aislamiento del barrio Villa Azul en Quilmes y Avellaneda, el recuerdo de Néstor Kirchner a 17 años de su asunción, la terrible operación de TN con imágenes falsas. El Destape te trae el resumen de las noticias de este feriado de lunes 25 de mayo para que empieces el día informado.

El reporte diario de contagios por coronavirus

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se registraron 552 nuevos casos de COVID-19 en todo el país y en total ya hay 12.628 contagiados. Además, se suman 11 muertes y en total 467 personas perdieron la vida en el país, desde que llegó la enfermedad.

Escándalo: TN difundió una operación contra el Gobierno con imágenes falsas

En medio de la pandemia por el coronavirus, TN vuelve a comunicar de forma irresponsable al divulgar imágenes de protestas en Chile como si fuera en Villa Azul, un barrio popular que comprende Avellaneda y Quilmes. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se encargó de desenmascarar la "fake news" en sus redes sociales y dejó en ridículo al noticiero.

Alberto Fernández publicó un mensaje solidario por el 25 de Mayo con un pedido especial en medio de la pandemia

"Este 25 de mayo nos encuentra en un momento difícil de nuestra historia. La pandemia nos afecta a todos, pero también nos propone un desafío: dejar atrás los egoísmos y comenzar a construir una Argentina más solidaria. Vamos a hacerlo juntos. Más unidos que nunca", tuiteó Alberto Fernández junto a un video por la fecha patria y acompañó el mensaje con un emocionante video.

Macri rompió el silencio y se refirió a la pandemia en el país con una bochornosa frase

El ex presidente Mauricio Macri se refirió a la crisis económica que atraviesa España por la pandemia del coronavirus e intentó vincularla con la situación argentina de una forma bochornosa. El dirigente de Cambiemos se hizo eco de una nota del diario La Nación en la que se habla de las "colas de hambre" en Madrid y la compartió en su estado de WhatsApp con un comentario alarmista sobre la Argentina. Junto al link de la publicación, el ex mandatario escribió "imagen lo que va a pasar acá" y agregó un emoji de cara triste. Este es el primer mensaje en directa referencia al país que hace Macri desde el cominezo de la pandemia.

Ayuda para sueldos: el Gobierno deja afuera a los CEOs y publicará listado de empresas que recibieron fondos

El Gobierno estableció hoy que no brindará ayuda a los salarios de más de 250.000 pesos en el marco del programa ATP y dispuso que se publiquen los listados de empresas que recibieron ayuda y a cuantos trabajadores se les pagó parte del sueldo en cada una. Tal como reveló El Destape, algunas empresas aprovecharon este programa destinado a sostener el empleo pese a que no lo necesitaban e incluyeron a sus CEOs y directivos entre los beneficiarios de los fondos de Anses. Estas modificaciones rigen hacia adelante, ya que no se pueden establecer de forma retroactiva. Lo mismo corre para todas las que hizo el Gobierno en los últimos días, ajustes de sintonía fina en este megaplan cuyo objetivo es mantener el empleo y por el cuál ya fueron beneficiados más de dos millones de trabajadores.

Se cumplen 17 años del discurso de asunción de Néstor Kirchner: "Vengo a proponerles un sueño"

Además de la celebración patria, este 25 de mayo se cumplen 17 años del día en el que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación y cambió la historia argentina. En ese primer discurso, el mandatario leyó un texto en dijo que venía a "proponer un sueño" y, ademas, hizo hincapié en que iba a solucionar la pobreza con política de Estado y mejorar la situación de la economía ante el desastre que había heredado.