Verón defendió el acuerdo con Foster Gillet en Estudiantes: "Hay personas que están operando"

Juan Sebastián Verón apuntó contra los que no quieren el acuerdo con Foster Gillet en Estudiantes de La Plata con un duro comunicado.

A pocos días de que se cumpla un mes del acuerdo que firmó con el empresario Foster Gillett para el desembarco de inversión extranjera en Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón denunció operaciones para boicotear el convenio, que deberá ser aprobado en la Asamblea de socios. Además, el presidente expresó, en un fuerte descargo, que están tratando de perjudicarlo y se desligó de los beneficios que pueda llegar a sacar de la situación.

El pasado 14 de noviembre, Verón rubricó la llegada de capitales extranjeros, en el Estadio UNO de La Plata, a través de un pacto firmado por 25 años con el magnate estadounidense, quien hace algunos años no dejó los mejores recuerdos en Liverpool de Inglaterra y que es una de las principales caras visibles del Gobierno nacional para impulsar el arribo de las Sociedades Anómias Deportivas en nuestro país.

De aquel día hasta ahora, el mandamás del Pincha recibió algunas críticas por el proyecto en el que decidió meter al club y este jueves salió a responder. "Hace 10 años que estoy en la dirigencia del Club con altos y bajos, errores y algún acierto pero siempre pensando en el bien del Club.. siempre de distintos sectores buscaron cuál era mi negocio acá, que se lleva Veron de Estudiantes, nunca pudieron encontrarme nada", comienza la primera parte de un comunicado que la "Bruja" publicó en su cuenta de Instagram.

"También me dijeron que era un nazi,mal arriado, carácter jodido,algunas cosas verdad por qué para llevar adelante un club se necesita de carácter y decisión.. lo que sí siempre trate de hacer parte a todos, que se sientan importantes y parte de los momentos felices que pudimos vivir y vivimos, en los malos nunca expuse a nadie y siempre fui el primero en responder, muchas veces hasta sin haber sido parte de las malas desiciones que se tomaron fui el primero en hacerme responsable", continúa el exjugador.

Luego, explica: "Hoy me veo trabajando en un acuerdo importante para la vida del Club, no para mí, yo no me llevo nada de esto, no me representa nada en lo personal más que el desafío de llevar al Club a otra escala, sabiendo los miedos, prejuicios, dudas, etc… pero confíen que trabajo para que sea el mejor acuerdo pensando no solo ahora sino para los próximos 30 años, dejar un Club enorme en todo sentido, Deportivo,Social y Cultural".

"Foster nos viene a dar ese salto que necesitamos, estamos en la misma sintonía y sobre todo pensamos el mismo Proyecto de Club.. lamentablemente hay personas cercanas que ven en esto la pérdida del status quo o privilegios, que están aparte operando en contra del acuerdo y también sobre mi persona,una lástima que no puedan ver el espíritu de esto y los beneficios que le van a traer a nuestra institución", realata Verón sobre la situación en la que se hará el acuerdo con el empresario multimillonario.

Y cierra: "Vuelvo a repetir no es a beneficio propio, no me significa nada desde lo monetario,no es mi socio y tampoco es un capricho, es por Estudiantes y su futuro, nuestro futuro donde los socios decidirán y ahí veremos que pasa.. siempre fui de frente y cuide al Club, a mis compañeros de CD, a los empleados, hoy siento que no me cuidan y me faltan el respeto…Es la vida. Abrazo".

Cuándo podría realizarse la Asamblea de socios en Estudiantes de la Plata para la votación del acuerdo con Gillet

Cabe recordar que, si bien Verón ya firmó el acuerdo con gillet ante un escribano público de la ciudad platense, para que sea oficial primero debe votarsr a través de la Asamblea de socios, que hasta el momento no tiene fecha confirmada. Según distintas versiones periodísticas, dicha reunión entre los votantes podría llevarse a cabo después de la final del Trofeo de Campeones, del 21 de diciembre, en la que Estudiantes espera por rival.